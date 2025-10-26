ua en ru
Война в Украине

ВСУ освободили девять населенных пунктов в районе Очеретино и сдерживают РФ под Покровском

Украина, Воскресенье 26 октября 2025 11:51
ВСУ освободили девять населенных пунктов в районе Очеретино и сдерживают РФ под Покровском Иллюстративное фото: Генштаб обновил данные о фронте (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации и на Очеретинском отрезке Покровского направления остается сложной. Противник преобладает в количестве и наращивает наступательные усилия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, подразделения Вооруженных Сил и других составляющих Сил обороны Украины в определенных полосах продолжают вести оборонительные, а также поисково-ударные и штурмовые действия, нанося врагу значительные потери.

Освобожденные территории

За последние десять суток украинские войска на Очеретинском отрезке восстановили контроль над двумя населенными пунктами - Кучеров Яр и Сухецкое. С 21 августа 2025 года на этом участке стабилизирована ситуация, восстановлен контроль над девятью населенными пунктами, еще девять зачищены от диверсионных групп противника. Только за последние десять дней здесь уничтожено 1756 военнослужащих и 75 единиц техники врага.

За чуть более чем два месяца общие потери противника на Очеретинском (Добропольском) направлении составляют более 15 700 военнослужащих и 1364 единицы вооружения и военной техники, в частности 36 танков, 121 боевую бронированную машину, 162 артиллерийские системы, 5 РСЗО, 447 единиц автотехники, 592 мотоцикла и квадроцикла, а также одну единицу специальной техники. Уничтожено 4689 различных БпЛА. Продолжается пополнение "обменного фонда" российскими пленными.

По состоянию на 26 октября 2025 года украинские воины освободили 185,6 километра квадартаных и зачистили 243,8 км² территории Покровского района Донецкой области.

Покровск

На подступах к городу Покровск и в его пределах украинские подразделения ежедневно осуществляют комплексные мероприятия по стабилизации обстановки. Противник, используя межпозиционное пространство и просачивание малых пехотных групп, накопил в городе около 200 военнослужащих.

В самом Покровске продолжаются стрелковые бои, активно работают подразделения БпЛА. Попытки врага продвинуться вглубь и закрепиться в городской застройке пресекаются контрдиверсионными мероприятиями.

Украинские защитники продолжают выявлять, уничтожать или брать в плен российских оккупантов, которые пытаются инфильтрироваться через боевые порядки. Боевые столкновения остаются динамичными и интенсивными.

В последнее время российские войска наращивают использование бронетехники в штурмовых действиях. С 20 по 25 октября по всей линии фронта зафиксирован 41 штурм с привлечением техники, часть из них - на Покровском направлении. 25 октября в районе Покровска уничтожена одна ББМ и два мотоцикла, а на направлении Балагана - еще одна ББМ. Все транспортные средства, примененные врагом в этих штурмах, были обезврежены.

Генштаб отмечает, что украинские воины продолжают держать оборону и разрушать планы противника. Для Сил обороны актуальными остаются наращивание устойчивости обороны, согласованность действий, эффективное огневое поражение и противодействие вражеским БпЛА и артиллерии.

Ситуация возле Покровска

Недавно российская диверсионно-разведывательная группа проникла в центр Покровска и совершила нападение, в результате которого погибли гражданские. Украинские защитники оперативно обнаружили диверсантов и ликвидировали их в помещении железнодорожного вокзала.

Ранее сообщалось, что только в сентябре потери российских подразделений на Покровском направлении выросли почти на 30%. В полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ за прошлый месяц украинские военные обезвредили 1851 оккупанта.

В Генеральном штабе отмечают, что на этом направлении продолжается интенсивная оборонительная операция. Несмотря на колоссальные потери, враг продолжает попытки прорвать украинскую оборону.

В то же время Силы обороны проводят в Покровском районе Донецкой области стабилизационные и контрдиверсионные мероприятия - как в пределах самого Покровска и его окрестностей, так и в рамках активной обороны на линии фронта.

