Затягиваний от правительства не будет: Гринчук ответила, когда дадут отопление украинцам

Отопительный сезон в Украине уже стартовал для объектов социальной и критической инфраструктуры в отдельных регионах. Остальные области начнут его в ближайшие дни.

Об этом сообщила министр энергетики Светлана Гринчук, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина ,

"Я думаю, что это начнется уже в ближайшие дни, поскольку мы снова ожидаем снижения температуры. Затягиваний со стороны правительства этого вопроса точно не будет. Я думаю, что в ближайшие дни со снижением температуры местные органы власти будут принимать решение о начале отопительного сезона в их регионах", - подчеркнула она.

По данным министра, далее каждый регион в зависимости от среднесуточной температуры будет принимать решение о начале отопительного сезона.

"Относительно отопительного сезона. Для социальной инфраструктуры во многих регионах уже начался отопительный сезон, для некоторых объектов критической инфраструктуры", - пояснила она.

Отопительный сезон в Украине

В целом стоит заметить и то, что отопительный сезон 2025-2026 годов в Украине стартовал еще с 21 октября. Однако из-за теплой погоды, экономии газа и сложной ситуации в энергетике большинство городов включают тепло постепенно - сначала в больницах, школах и детсадах, а затем в жилом секторе.

Заметим, что на днях премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказывала, почему возникла задержка и когда начнется отопительный сезон.

Премьер пояснила, что отопительный сезон еще не начинается, потому что решение о старте отопительного сезона принимают органы местного самоуправления, учитывая окружающую температуру, этого правила будут придерживаться и в этом году.

Заполнение газовых хранилищ

Напомним, что Украине в начале текущей недели пришлось приостановить заполнение подземных газовых хранилищ на фоне обстрелов энергетики и из-за остановки импортных поставок газа через Польшу.

Отметим, что, как ранее говорила Свириденко, Украине срочно нужно решать вопрос о дополнительном импорте газа из-за потери добычи. Но, что интересно, так это то, что правительство Украины засекретило объемы и суммы импорта газа для отопительного сезона

Однако сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение выделить дополнительные 8,4 миллиарда гривен на импорт газа в течение отопительного сезона 2025-2026 годов.

Стоит отметить, что заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник еще 20 октября сообщил, что Украина "на 99,5%" выполнила план закачки газа в подземные хранилища перед отопительным сезоном, но продолжит импорт из-за падения добычи.