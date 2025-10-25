ua en ru
Сб, 25 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Пострадали три района: как выглядит Киев после баллистической атаки РФ (фото)

Суббота 25 октября 2025 10:30
UA EN RU
Пострадали три района: как выглядит Киев после баллистической атаки РФ (фото) Фото: как выглядит Киев после баллистической атаки РФ (t.me/dsns_kyiv)
Автор: Константин Широкун

Россияне ночью атаковали Киев баллистикой. В результате обстрела зафиксированы повреждения в трех районах столицы, возникли несколько крупных пожаров, есть раненые и погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской прокуратуры и сообщение полиции Киева.

Установлено, что 25 октября, около 4 часов утра вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по столице. В результате этого пострадали три района Киева - Днепровский, Деснянский и Дарницкий.

По состоянию на 9:30 утра известно об одном погибшем в Деснянском районе Киева и девяти пострадавших в Днепровском, Деснянском и Дарницком районах. В медучреждения госпитализированы трое из них.

В Днепровском районе повреждены окна в двенадцати жилых домах, а также детском саду. Также повреждены окна в жилом доме в Дарницком районе.

В Деснянском районе уничтожен магазин, продовольственные склады и повреждены автомобили. Правоохранители фиксируют очередное военное преступление РФ.

Обстрел Украины 25 октября

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 25 октября противник атаковал девятью баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской и Курской областей РФ и 62 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов.

Так, российские войска сегодня ночью, 25 октября, атаковали Киев с применением баллистических ракет. В столице возник пожар, также известно о 9 раненых.

Кроме того, россияне атаковали Харьков и Днепропетровскую область. Зафиксировано несколько пожаров, есть пострадавшие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев обстріл Києва Вторжение России в Украину
Новости
Ночной удар баллистикой на Киев: количество раненых возросло (фото)
Ночной удар баллистикой на Киев: количество раненых возросло (фото)
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию