Пострадали три района: как выглядит Киев после баллистической атаки РФ (фото)

Россияне ночью атаковали Киев баллистикой. В результате обстрела зафиксированы повреждения в трех районах столицы, возникли несколько крупных пожаров, есть раненые и погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской прокуратуры и сообщение полиции Киева.

Установлено, что 25 октября, около 4 часов утра вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по столице. В результате этого пострадали три района Киева - Днепровский, Деснянский и Дарницкий.

По состоянию на 9:30 утра известно об одном погибшем в Деснянском районе Киева и девяти пострадавших в Днепровском, Деснянском и Дарницком районах. В медучреждения госпитализированы трое из них.

В Днепровском районе повреждены окна в двенадцати жилых домах, а также детском саду. Также повреждены окна в жилом доме в Дарницком районе.

В Деснянском районе уничтожен магазин, продовольственные склады и повреждены автомобили. Правоохранители фиксируют очередное военное преступление РФ.