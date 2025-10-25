Украина получит 150 боевых самолетов "Грипен", первые будут уже в 2026 году, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить 150 боевых самолетов "Грипен". Первые из них должны уже быть в следующем году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
Зеленский проинформировал, что вместе со Швецией Украина значительно увеличит свою боевую авиацию. Он подчеркнул, что это амбициозная задача, и ее надо выполнить.
"Сейчас исторический шаг - договоренность со Швецией о боевых самолетах "Грипен", и это хороший выбор. Мы рассчитываем на 150 таких самолетов для Украины, и первые должны появиться в следующем году", - написал президент.
Глава государства добавил, что "Грипены" для Украины являются частью гарантий безопасности. То есть такие Воздушные силы, которые смогут защитить украинское небо на 100%. Президент подчеркнул, что это историческое достижение.
"Такого масштабного соглашения по боевой авиации для Украины еще не было. Историческое достижение. Работаем, чтобы полностью реализовать. Швеция, спасибо", - резюмировал Зеленский.
Истребители "Грипен" для Украины
Напомним, на днях премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна продаст Украине от 120 до 150 современных истребителей "Грипен". По его словам, их уже начинают производить, а в целом сделка растянется на 10-15 лет.
Стоит отметить, что начальник управления по коммуникациям Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что шведские "Грипены" являются оптимальным выбором для Украины, поскольку в некоторых моментах они лучше американских F-35. Он подчеркнул, что Киев давно рассматривает для себя именно шведские самолеты.
Также недавно министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что шведские истребители для Украины могут закупить за счет замороженных российских активов.
Подробнее о том, что известно о самолетах "Грипен" и на что они способны - читайте в материале РБК-Украина.