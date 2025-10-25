ua en ru
Сб, 25 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина получит 150 боевых самолетов "Грипен", первые будут уже в 2026 году, - Зеленский

Суббота 25 октября 2025 16:50
UA EN RU
Украина получит 150 боевых самолетов "Грипен", первые будут уже в 2026 году, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить 150 боевых самолетов "Грипен". Первые из них должны уже быть в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Зеленский проинформировал, что вместе со Швецией Украина значительно увеличит свою боевую авиацию. Он подчеркнул, что это амбициозная задача, и ее надо выполнить.

"Сейчас исторический шаг - договоренность со Швецией о боевых самолетах "Грипен", и это хороший выбор. Мы рассчитываем на 150 таких самолетов для Украины, и первые должны появиться в следующем году", - написал президент.

Глава государства добавил, что "Грипены" для Украины являются частью гарантий безопасности. То есть такие Воздушные силы, которые смогут защитить украинское небо на 100%. Президент подчеркнул, что это историческое достижение.

"Такого масштабного соглашения по боевой авиации для Украины еще не было. Историческое достижение. Работаем, чтобы полностью реализовать. Швеция, спасибо", - резюмировал Зеленский.

Истребители "Грипен" для Украины

Напомним, на днях премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна продаст Украине от 120 до 150 современных истребителей "Грипен". По его словам, их уже начинают производить, а в целом сделка растянется на 10-15 лет.

Стоит отметить, что начальник управления по коммуникациям Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что шведские "Грипены" являются оптимальным выбором для Украины, поскольку в некоторых моментах они лучше американских F-35. Он подчеркнул, что Киев давно рассматривает для себя именно шведские самолеты.

Также недавно министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что шведские истребители для Украины могут закупить за счет замороженных российских активов.

Подробнее о том, что известно о самолетах "Грипен" и на что они способны - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Авиация Украины Война в Украине
Новости
Пострадали три района: как выглядит Киев после баллистической атаки РФ (фото)
Пострадали три района: как выглядит Киев после баллистической атаки РФ (фото)
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию