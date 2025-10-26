"Это полная ложь": Зеленский опроверг якобы окружение ВСУ в Купянске и Покровске

Российские заявления о якобы окружении украинских войск в районе Купянска и Покровска являются полной ложью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в телефонном разговоре с ведущей "ТСН Тиждень" Аллой Мазур.

В частности, сегодня генералы РФ доложили главе Кремля Владимиру Путину, что их войска якобы окружили до 5 тысяч солдат ВСУ в Покровске и Купянске. Однако эта информация не соответствует действительности.

"Это полная ложь. И не первая", - заявил Зеленский.

Он отметил, что цель таких сообщений заключается в том, чтобы вызвать панику. Однако на этот раз фейк ориентирован на Соединенные Штаты, чтобы создать впечатление, что Россия якобы выигрывает на поле боя.

Также Зеленский проинформировал, что имеет самую свежую информацию от Генштаба и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Глава государства сообщил, что на этой неделе активность РФ вблизи Купянска и Покровска была в полтора-два раза ниже, чем в предыдущие периоды.

Кроме того, президент отметил, что ВСУ контролируют ситуацию и подобные сообщения - это не более, чем дезинформационные маневры Кремля.