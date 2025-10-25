ua en ru
Война в Украине

Трамп выдвинул условие Путину для новой встречи

Суббота 25 октября 2025 21:54
Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов снова встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным. Но лишь при уверенности, что будет заключена сделка по завершению войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Как известно, недавно Трамп отменил свою встречу с Путиным в Будапеште. В СМИ писали, что причиной стала фактически неизменная позиция Кремля для завершения войны, а сам лидер США говорил, что не хочет встречаться напрасно.

Сегодня журналисты спросили у Трампа, что должна сделать Россия, чтобы он все таки назначил саммита. В ответ президент США сказал следующее:

"Мы должны быть уверены, что заключим сделку (по завершению войны в Украине - ред.). Я не собираюсь тратить свое время зря. У меня всегда были хорошие отношения с Владимиром Путиным, но это было очень разочаровывающе", - заявил Трамп.

Он добавил, что рассчитывал, что война в Украине закончится раньше, чем установление мира на Ближнем Востоке. В этом контексте глава Белого дома имел в виду Азербайджан и Армению.

"Это было очень сложно. На самом деле, Путин сказал мне по телефону: "Парень, это было потрясающе, потому что все пытались это сделать, но не смогли". А я сделал это. Были и другие случаи, если посмотреть на Индию и Пакистан. Я мог бы сказать, что почти все сделки, которые я уже заключил, были, как я думал, более сложными, чем с Россией и Украиной. Но все сложилось иначе", - сказал американский лидер.

Также Трамп вновь добавил, что между странами, в том числе президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным - огромная ненависть.

США начали принуждать РФ к миру

Напомним, что на следующей неделе президент США Дональд Трамп должен встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином. Сегодня глава Белого дома сказал, что намерен обсудить с ним войну РФ против Украины и, выразил надежду, что Пекин повлияет на Москву.

Кроме того, в ночь на 23 октября США объявили санкции против крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Под удар также попали 36 дочерних структур.

В тогдашнем заявлении Минфин США добавил, что призывает Россию немедленно согласиться на прекращение огня.

К слову, сегодня агенство Reuters сообщило, что Вашингтон подготовил новые антироссийские санкции на случай, если Путин продолжит затягивать прекращение войны. Однако для начала США ждут шаги от Европы.

