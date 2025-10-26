Россия сосредоточила основной удар против Покровска, ДРГ уже в городе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ сосредоточили основу ударную группу против Покровска и ситуация там тяжелая. На подступах в городе жесткие бои, а в самом Покровске есть российские ДРГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства.

"Именно там, против Покровска, россияне сосредоточили основную свою ударную группу - и это значительное количество войск оккупанта. Конечно, это дает сложную ситуацию и в Покровске, во всех соседних районах. Жесткие бои в городе, на подступах к городу, есть ДРГ в городе. Трудно с логистикой", - проинформировал президент.

В то же время глава государства подчеркнул, что надо и дальше уничтожать врага и наносить противнику как можно быстрее потери.

Также Зеленский добавил, что планы наступательной операции РФ в очередной раз были развалены.

"Российские планы их наступательной кампании за десять месяцев этого года в очередной раз были развалены благодаря смелости именно наших воинов, и все сроки, которые им Путин определял, российская армия не выдержала, и это не впервые", - заявил президент.

Глава государства проинформировал, что на днях есть хорошие новости от украинских десантников. В частности, 82-й Буковинской бригады, которая действует на Покровском направлении в Мирноградской громаде.

"И каждый такой результат на Покровском направлении сейчас - это очень сложно, но очень важно", - сказал Зеленский.

Также президент рассказал, много было сделано в рамках Добропольской операции. По словам главы государства, в этих районах есть и существенное пополнение "обменного фонда" для Украины.

"Я благодарю каждого солдата, сержанта и офицера, которые воюют там, в Донецкой области. Также в Купянске и в Запорожье - все это помогает нашим позициям в дипломатии, очень помогает, в общем нашим отношениям с миром, благодаря вашей силе, украинские воины, мир и в дальнейшем имеет силу, имеет мотив давить на Россию за эту войну. Давить, чтобы Россия была вынуждена эту войну закончить", - резюмировал президент.