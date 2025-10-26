ua en ru
Вс, 26 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия сосредоточила основной удар против Покровска, ДРГ уже в городе, - Зеленский

Воскресенье 26 октября 2025 19:58
UA EN RU
Россия сосредоточила основной удар против Покровска, ДРГ уже в городе, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ сосредоточили основу ударную группу против Покровска и ситуация там тяжелая. На подступах в городе жесткие бои, а в самом Покровске есть российские ДРГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства.

"Именно там, против Покровска, россияне сосредоточили основную свою ударную группу - и это значительное количество войск оккупанта. Конечно, это дает сложную ситуацию и в Покровске, во всех соседних районах. Жесткие бои в городе, на подступах к городу, есть ДРГ в городе. Трудно с логистикой", - проинформировал президент.

В то же время глава государства подчеркнул, что надо и дальше уничтожать врага и наносить противнику как можно быстрее потери.

Также Зеленский добавил, что планы наступательной операции РФ в очередной раз были развалены.

"Российские планы их наступательной кампании за десять месяцев этого года в очередной раз были развалены благодаря смелости именно наших воинов, и все сроки, которые им Путин определял, российская армия не выдержала, и это не впервые", - заявил президент.

Глава государства проинформировал, что на днях есть хорошие новости от украинских десантников. В частности, 82-й Буковинской бригады, которая действует на Покровском направлении в Мирноградской громаде.

"И каждый такой результат на Покровском направлении сейчас - это очень сложно, но очень важно", - сказал Зеленский.

Также президент рассказал, много было сделано в рамках Добропольской операции. По словам главы государства, в этих районах есть и существенное пополнение "обменного фонда" для Украины.

"Я благодарю каждого солдата, сержанта и офицера, которые воюют там, в Донецкой области. Также в Купянске и в Запорожье - все это помогает нашим позициям в дипломатии, очень помогает, в общем нашим отношениям с миром, благодаря вашей силе, украинские воины, мир и в дальнейшем имеет силу, имеет мотив давить на Россию за эту войну. Давить, чтобы Россия была вынуждена эту войну закончить", - резюмировал президент.

Бои за Покровск

Напомним, около недели назад в сети появилась информация, что россияне ДРГ сумели захватить центр Покровска и убили нескольких гражданских.

Вскоре 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил, что украинские военные обнаружили оккупантов и ликвидировали их в помещении железнодорожного вокзала.

В то же время информация о пребывании российских ДРГ продолжала поступать в СМИ. На днях начальник Управления штурмовых подразделений Валентин Манько рассказал, что штурмовики ВСУ зашли в город и проводят зачистки от врага.

Также стоит отметить, что вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что посетил Покровское направление. Он также проинформировал, что выдвинул командирам требование не искажать и не скрывать информацию о реальном состоянии событий на фронте.

Также сегодня, 26 октября, в Генштабе ВСУ признали, что враг накопил в Покровске около 200 военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине
Новости
Россия сосредоточила основной удар против Покровска, ДРГ уже в городе, - Зеленский
Россия сосредоточила основной удар против Покровска, ДРГ уже в городе, - Зеленский
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию