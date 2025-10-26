ua en ru
Главная » Новости » В мире

Вечный мир или применение силы: Трамп дал ХАМАС 48 часов на передачу тел заложников

Воскресенье 26 октября 2025 01:40
Вечный мир или применение силы: Трамп дал ХАМАС 48 часов на передачу тел заложников Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что на Ближнем Востоке наступил прочный мир, который может быть вечно. В то же время он пригрозил ХАМАС мерами, если группировка не будет возвращать тела заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

"На Ближнем Востоке установился очень прочный мир, и я верю, что у него есть все шансы продлиться вечно", - заявил Трамп.

Он добавил, что группировке ХАМАС придется как можно скорее начать возвращать тела погибших заложников, в том числе двух американцев.

"Иначе другие страны, которые участвуют в этом великом мирном процессе, примут меры", - пригрозил президент США.

Трамп отметил, что некоторые тела труднодоступны, но другие можно вернуть уже сейчас. Однако ХАМАС по какой-то причине их не возвращает.

Он предположил, что возможно, это связано с разоружением группировки. Помимо этого президент США намекнул, что дает ХАМАСу 48 часов на принятие решений.

"Возможно, это связано с их разоружением, но когда я сказал: "С обеими сторонами будут обращаться справедливо", это относится только к тому, что они выполнят свои обязательства. Посмотрим, что они предпримут в течение следующих 48 часов. Я очень внимательно слежу за этим", - резюмировал Трамп.

Напомним, в октябре между Израилем и ХАМАС было достигнуто соглашение о завершении войны в Секторе Газа. Речь идет о плане, который разработали США. Сейчас идет его постепенная реализация.

По данным Axios, в США считают, что следующие 30 дней будут решающими для реализации мирной сделки Трампа.

К слову, о задержке возвращения тел заложников. Несколько дней назад Дональд Трамп уже заявлял, что союзники США на Ближнем Востоке и не только, готовы ввести своих солдат в Сектор Газа, чтобы навести там порядок. Он добавил, что у ХАМАС еще есть время исправиться.

Стоит также отметить, что с визитом в Израиль прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он сказал, что оптимистично настроен относительно соблюдения сделки о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

