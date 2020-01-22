Китайський вірус і суд у справі Гандзюк: новини за 21 січня

Колаж РБК-Україна

Кількість жертв вірусу в Китаї зросла, суд обрав запобіжний захід для фігуранта справи про вбивство Катерини Гандзюк Ігоря Павловського, ДБР оголосило про примусовий привід Петра Порошенка на допит. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 21 січня, - в матеріалі РБК-Україна.

МОЗ офіційно повідомило Держприкордонслужбу про китайський вірус

Міністерство охорони здоров’я України офіційно повідомило Державну прикордонну службу, лабораторні центри МОЗ по країні та чиновників з галузі охорони здоров'я про ситуацію з коронавірусом у Китаї і рекомендації ВООЗ з цього приводу.

Також Національна комісія охорони здоров'я Китаю заявила, що за станом на вівторок були підтверджені випадки зараження новим коронавірусом 440 осіб з дев'ятьма смертельними наслідками в 13 провінціях Китаю. Відзначається, що були докази респіраторної передачі від пацієнта до пацієнта.

ДБР оголосило про примусовий привід Порошенка на допит

Державне бюро розслідувань оголосило про примусовий привід п'ятого президента України Петра Порошенка на допит. Про це в ході брифінгу повідомив слідчий ДБР Олег Корецький, передає кореспондент РБК-Україна. Він заявив, що 21 січня Порошенко повинен був з'явитися на допит у якості свідка, однак він цього не зробив і не повідомив причини неявки.

При цьому адвокат Петра Порошенка Ігор Головань повідомив, що Порошенко не прийшов на допит в Державне бюро розслідувань у вівторок, 21 січня, у зв'язку з тим, що на цю дату йому не було вручено офіційну повістку, але він прийде свідчити в бюро у п'ятницю, 24 січня.

НБУ відсудив у Коломойського нерухомість на 100 млн гривень

Господарський суд Львівської області задовольнив позов Національного банку щодо стягнення іпотеки з ПАТ "Дніпрометалсервіс", пов’язаного з екс-власником "ПриватБанку" Ігорем Коломойським. Як зазначили в НБУ, ця компанія у вересні 2014 року надала НБУ в заставу нежитлове приміщення площею майже 20 тис. кв. м і вартістю більше 100 млн грн в якості забезпечення кредиту рефінансування, що надавався "ПриватБанку" до націоналізації.

Оскільки ПАТ "Дніпрометалсервіс" не виконало взятих на себе зобов’язань майнового поручителя ПриватБанку, НБУ у травні 2018 року подав до суду з метою стягнення заставного майна. 16 січня 2020 року позовна заява Національного банку була задоволена в повному обсязі.

Скандальний суддя Вовк знову очолив Окружний адмінсуд Києва

Новим головою Окружного адміністративного суду міста Києві знову обрали Павла Вовка. Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Повідомляється, що 21 січня пройшло голосування щодо призначення нового глави ОАСК. За Вовка було віддано 39 голосів.

Також Вишгородський районний суд Київської області визнав Вовка невинним у винесенні завідомо неправосудного рішення.

Суд обрав запобіжний захід для Павловського

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід для фігуранта справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив головуючий суддя, клопотання задовольнили частково.

"Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з 21 січня до 4 березня 2020 року", - заявив суддя.

Форум у Давосі 2020: головне

21 січня в Давосі стартує Всесвітній економічний форум. Зустріч лідерів держав, представників міжнародних організацій та бізнесу в 2020 році стане ювілейною. Форум триватиме з 21 по 24 січня

Детально про програму та учасників форуму - в матеріалі РБК-Україна.

КНДР відмовилася дотримуватися мораторію на ядерні випробування

Північна Корея (КНДР) більше не готова дотримуватися виконання умов ядерної угоди про відмову у проведенні ядерних випробувань і запуску міжконтинентальних балістичних ракет. Про це заявив радник місії КНДР при ООН Ю Юн Чол, передає Reuters.

За словами представника Північної Кореї, таке рішення було прийнято після того, як США проігнорували крайній термін для ядерних переговорів.

У Росії представили новий уряд

В Російській Федерації у вівторок, 21 січня, представили новий уряд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, президент Росії Володимир Путін підписав указ про склад нового кабінету міністрів. У прем'єра Михайла Мішустіна буде дев'ять заступників.

На Україну насувається сніжна буря: які області під ударом

Погода в Україні незабаром сильно зіпсується через атмосферний фронт, що принесе мокрий сніг і поривчастий вітер, який буде досягати штормових значень. Про це попередили синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

За прогнозом Діденко, циклон зайде в Україну в середу, 22 січня. Почнеться негода з Півночі і Заходу і далі просунеться в бік Півдня. Тим не менш, південні області в середу обмежаться лише щільною хмарністю.