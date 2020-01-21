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Суд обрав запобіжний захід для Павловського

Новини » Суспільство     21.01.2020 - 17:36
Суд обрав запобіжний захід для Павловського
Фото: Ігор Павловський (facebook.com graty me)

Суд задовольнив клопотання частково

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід для фігуранта справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив головуючий суддя, клопотання задовольнили частково.

"Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з 21 січня до 4 березня 2020 року", - заявив суддя.

Нагадаємо, прокуратура просила обрати для Ігоря Павловського запобіжний захід у вигляді арешту на 65 діб без можливості внесення застави. Представник сторони обвинувачення наголосив, що Павловський "може переховуватись від органів досудового розслідування і перешкоджати кримінальному розслідуванню, незаконно впливати на потерпілих свідків та інших підозрюваних".

Зазначимо, вчора Павловський був затриманий в ході спецоперації в Херсоні. Правоохоронні органи провели обшуки у Херсоні для припинення діяльності злочинної організації.

Додамо, що Павловський проходить по справі Гандзюк як підозрюваний в організації вбивства. Виконавці вже отримали вирок. Сьогодні ще існує один підозрюваний в замовленні вбивства активістки - голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер.

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