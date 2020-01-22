Кількість жертв вірусу в Китаї зросла

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Крім того, захворіли понад 400 осіб

Національна комісія охорони здоров'я Китаю заявила, що в середу 440 осіб у 13 провінціях Китаю були підтверджені зараженням новим коронавірусом станом на вівторок з дев'ятьма смертельними наслідками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що були докази респіраторної передачі від пацієнта до пацієнта.

Бін, віце-міністр комісії, також повідомив на брифінгу в ЗМІ, що живим тваринам не дозволялося в'їжджати в Ухань, центральний Китай.

РБК-Україна писало, що в американському штаті Вашингтон підтверджений перший випадок захворювання в Сполучених Штатах новим різновидом коронавіруса, раніше зафіксованому в Китаї.

Раніше повідомлялося, що 22 січня ВООЗ скликає екстрене засідання комітету з надзвичайних ситуацій у зв'язку з коронавірусом нового типу, який отримує поширення в Китаї. На зустрічі мають обговорити, чи є поширення вірусу міжнародної надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я.

У Китаї посилюють контроль над туристами з метою запобігання поширення коронавіруса нового типу.