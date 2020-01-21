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Суддю Печерського райсуду Вовка виправдали у справі про незаконне рішення

Новини » Політика     21.01.2020 - 15:24
Суддю Печерського райсуду Вовка виправдали у справі про незаконне рішення
Фото: Сергій Вовк (Віталій Носач/РБК-Україна)

Вовка визнали невинним у винесенні завідомо неправосудного рішення

Вишгородський районний суд Київської області визнав невинним і виправдав суддю Печерського райсуду Києва Сергія Вовка. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на текст вироку від 15 січня.

Рішення виніс суддя Олексій Рудюк.

Він визнав свого колегу Вовка невинним у винесенні завідомо неправосудного рішення.

Судді закидали те, що в червні 2014 року він незаконно в заочному режимі позбавив жительку Києва права власності на квартиру та автомобіль.

Суддя Рудюк вирішив, що прокуратура і слідство не довели наявність у Вовка наміру на винесення завідомо незаконного рішення.

З огляду на це, суд вирішив його повністю виправдати.

Варто відзначити, в 2012 році суддя Вовк засудив Юрія Луценка до 4 років в'язниці, а в грудні 2019 року заарештував Юлію Кузьменко та Андрія Антоненко, підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета.

Нагадаємо, в березні 2015-го повідомлялося, що Голосіївський районний суд Києва почав розгляд клопотання прокуратури Києва з приводу обрання запобіжного заходу судді Печерського райсуду Сергія Вовка.

Як писало РБК-Україна, парламент дав згоду на затримання і арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва - Сергія Вовка, Віктора Кицюка і Оксани Царевич.

Так, Сергія Вовка підозрювали в прийнятті завідомо неправосудного рішення у цивільній справі, яким він позбавив законного власника його майна. Його дії кваліфікувалися за ч.2 ст.375 КК України.

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