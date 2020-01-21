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МОЗ офіційно повідомило Держприкордонслужбу про китайський вірус

Новини » Суспільство     21.01.2020 - 17:17
МОЗ офіційно повідомило Держприкордонслужбу про китайський вірус
Ілюстративне фото (facebook.com/DPSUkraine)

Міністерство також повідомило керівників структурних підрозділів охорони здоров’я обласних та Київської міської держадміністрацій

Міністерство охорони здоров’я України офіційно повідомило Державну прикордонну службу, лабораторні центри МОЗ по країні та чиновників з галузі охорони здоров'я про ситуацію з коронавірусом у Китаї і рекомендації ВООЗ з цього приводу. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, станом на 20 січня у Китаї в м. Ухвань та за межами країни офіційно зареєстровано 205 лабораторно підтверджених випадків інфекційної хвороби, викликаної новим коронавірусом (nCoV).

"Центр громадського здоров’я МОЗ України офіційно повідомив прикордонну службу України, керівників обласних та Київського міського лабораторних центрів МОЗ України, а також керівників структурних підрозділів охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій про ситуацію з коронавірусом в Китаї та про актуальні рекомендації ВООЗ", - вказано у повідомленні міністерства.

Нагадаємо, МОЗ нагадало про заходи профілактики у зв'язку з поширенням нового вірусу у Китаї.

Підкреслимо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила про можливість поширення коронавіруса 2019 nCoV нового типу за межами Китаю.

Як писало РБК-Україна, число загиблих від нового вірусу в Китаї досягло шести осіб.

Додамо також, 22 січня ВООЗ скликає термінове засідання комітету з надзвичайних ситуацій у зв'язку з коронавірусом нового типу.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКитайвирус
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