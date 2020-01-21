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Скандальний суддя Вовк знову очолив Окружний адмінсуд Києва

Новини » Суспільство     21.01.2020 - 11:40
Скандальний суддя Вовк знову очолив Окружний адмінсуд Києва
Фото: Павло Вовк (oask gov ua)

За призначення Вовка віддали 39 голосів

Новим головою Окружного адміністративного суду міста Києві знову обрали Павла Вовка. Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Повідомляється, що 21 січня пройшло голосування щодо призначення нового глави ОАСК. За Вовка було віддано 39 голосів.

Нагадаємо, 26 липня детективи Національного антикорупційного бюро України провели низку обшуків в Окружному адміністративному суді Києва в тому числі в кабінеті голови суду Павла Вовка. У НАБУ відзначили, що обшуки проходили по справі можливого вчинення кримінальних правопорушень головою і окремими суддями ОАСК.

Після, 29 липня, підозри на суддів Окружного адміністративного суду Києва надійшли на підпис заступнику генерального прокурора. На наступний день, 30 липня, Генеральна прокуратура України викликала для вручення підозри главу ОАСК Павла Вовка.

Вища рада правосуддя відмовився відсторонити суддю ОАСК Вовка від роботи. 20 серпня він склав свої повноваження голови ОАСК.

У листопаді генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що розслідування відносно судді Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка закінчено, і справа передається до суду.

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