НБУ відсудив у Коломойського нерухомість на 100 млн гривень

Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

НБУ отримав приміщення, яке Коломойський віддав у заставу у 2014 році

Господарський суд Львівської області задовольнив позов Національного банку щодо стягнення іпотеки з ПАТ "Дніпрометалсервіс", пов’язаного з екс-власником "ПриватБанку" Ігорем Коломойським. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в НБУ, ця компанія у вересні 2014 року надала НБУ в заставу нежитлове приміщення площею майже 20 тис. кв. м і вартістю більше 100 млн грн в якості забезпечення кредиту рефінансування, що надавався "ПриватБанку" до націоналізації.

Оскільки ПАТ "Дніпрометалсервіс" не виконало взятих на себе зобов’язань майнового поручителя ПриватБанку, НБУ у травні 2018 року подав до суду з метою стягнення заставного майна. 16 січня 2020 року позовна заява Національного банку була задоволена в повному обсязі.

У НБУ нагадали, що загалом суди вже ухвалили 24 рішення на користь НБУ про звернення стягнення на предмети іпотеки за зобов’язаннями "ПриватБанку" на загальну суму 1,36 млрд грн. 18 рішень набрали законної сили, за якими виконавчі документи були надіслані до органів Державної виконавчої служби для примусового виконання.

У 2018 році Національний банк подав 148 позовів проти колишнього власника ПриватБанку Ігоря Коломойського (фінансового поручителя) та пов’язаних із ним 32 компаній - майнових поручителів.

Нагадаємо, Національний банк України виключає повернення ПриватБанку Коломойському за чинним законодавством. Зокрема, в законі про гарантування вкладів фізичних осіб встановлено пряму заборону на повернення колишнім власникам акцій банку, який був визнаний неплатоспроможним і переданий новому інвестору.

За даними НБУ, результати судових процесів, пов’язаних із "ПриватБанком", - один з наймасштабніших викликів для макрофінансової стабільності України.