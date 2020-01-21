У Росії представили новий уряд

Фото: Михайло Мішустін (з відкритих джерел)

У прем'єра Михайла Мішустіна буде дев'ять заступників

В Російській Федерації у вівторок, 21 січня, представили новий уряд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, президент Росії Володимир Путін підписав указ про склад нового кабінету міністрів.

У прем'єр-міністра Михайла Мішустіна буде дев'ять заступників:

Андрій Білоусов - перший заступник глави уряду;

Дмитро Григоренко - віце-прем'єр - керівник апарату уряду;

Вікторія Абрамченко - віце-прем'єр;

Тетяна Голікова - віце-прем'єр;

Юрій Борисов - віце-прем'єр;

Дмитро Чернишенко - віце-прем'єр;

Юрій Трутнєв - віце-прем'єр - повноважений представник у Далекосхідному федеральному окрузі.

Крім того, Володимир Путін підписав укази про призначення нових міністрів. Таким чином, міністром спорту РФ став Олег Матицин, міністром культури призначена Ольга Любимова, міністром юстиції був призначений Костянтин Чуйченко, призначений міністром економічного розвитку Максим Решетніков, Валерій Фальков призначений міністром науки й вищої освіти РФ, Сергій Кравцов - міністром освіти РФ, міністром охорони здоров'я РФ призначений Михайло Мурашко.

Також президент РФ призначив міністром з розвитку Далекого Сходу Олександра Козлова, міністром природних ресурсів та екології Дмитра Кобилкіна, міністром будівництва і ЖКГ Володимира Якушева, міністр цифрового розвитку, зв'язку і масових комунікацій Максута Шадаева, міністром транспорту Євгена Дітріха, міністром праці та соцзахисту Антона Котякова.

При цьому частина міністрів уряду Дмитра Медведєва були перепризначені на свої посади, а саме:

Володимир Колокольцев залишився главою Міністерства внутрішніх справ РФ;

Сергій Шойгу зберіг посаду міністра оборони РФ;

Сергій Лавров залишився міністром закордонних справ;

Антон Силуанов зберіг посаду міністра фінансів РФ;

Олександр Новак - міністр енергетики РФ;

Денис Мантуров - міністр промисловості і торгівлі;

Микола Патрушев - міністр сільського господарства;

Євген Зиничев зберіг свій пост глави МНС

Нагадаємо, 15 січня Володимир Путін виступив з посланням Федеральним зборам, заявивши про необхідність внесення ряду змін в Конституцію Росії, які посилюють роль парламенту у формуванні уряду.

Після виступу Путіна прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв оголосив про відставку уряду. Новим прем'єром був призначений Михайло Мішустін.