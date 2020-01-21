МОЗ нагадало про заходи профілактики через китайський вірус

Ілюстративне фото (gadgetsbeacon.com)

Також міністерство підготувало практичні рекомендації

Міністерство охорони здоров’я України нагадало про заходи профілактики у зв'язку з поширенням нового коронавірусу (nCoV) у Китаї. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, станом на 20 січня у Китаї в м. Ухвань та за межами країни офіційно зареєстровано 205 лабораторно підтверджених випадків інфекційної хвороби, викликаної новим коронавірусом (nCoV).

МОЗ нагадує про основні заходи профілактики, яких необхідно дотримуватись при відвідуванні країн, де були зареєстровано випадки nCoV:

уникати тісного контакту з людьми, що мають симптоми гострої респіраторної інфекції;

частіше мити рук з милом, особливо після прямого контакту з хворими людьми або їх оточенням;

уникати тісного контакту з тваринами на фермах або у дикій природі;

люди з симптомами гострої респіраторної інфекції повинні дотримуватися правил поведінки при кашлі (не підходити надто близько до співрозмовників, використовувати одноразові серветки при кашлі та чханні, мити частіше руки, максимально скоротити контакти з іншими людьми).

Крім того, з метою раннього виявлення можливих випадків nCoV на території України та вжиття відповідних протиепідемічних заходів підготовлено практичні рекомендації щодо:

епідеміологічних та клінічнічних критеріїв визначення випадку коронавірусної інфекції (nCoV);

клінічного ведення пацієнтів, що відповідають визначенню випадку коронавірусної інфекції (nCoV);

переліку виробів медичного призначення, необхідних для роботи з пацієнтом з підозрою на nCoV;

вимог з дотримання правил інфекційного контролю у закладах охорони здоров’я, де перебувають пацієнти з підозрою на nCoV;

комунікаційних матеріалів для інформування населення щодо профілактичних заходів.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила про можливість поширення коронавируса 2019 nCoV нового типу за межами Китаю.

Як писало РБК-Україна, число загиблих від нового вірусу в Китаї досягло шести осіб.

Додамо також, 22 січня ВООЗ скликає термінове засідання комітету з надзвичайних ситуацій у зв'язку з коронавірусом нового типу, який набирає поширення у Китаї.