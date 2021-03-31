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Росія під виглядом навчань заводить війська на територію Білорусі, - Хомчак

Новость на русском → Київ, Середа 31 березня 2021 08:28
Росія під виглядом навчань заводить війська на територію Білорусі, - Хомчак Фото: Руслан Хомчак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак повідомив, що поки що немає ніяких активних дій на кордоні України з Білоруссю. Втім, Росія продовжує нарощувати сили в Білорусі.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

За словами військового, Україна це відслідковує та планує відповідне реагування.

"Ми бачимо, що Росія під різними маскувальними заходами, під різними навчаннями заводить свої війська на територію Білорусі, граючи своїми мускулами на півночі Білорусі щодо країн Балтії, щодо Польщі і щодо України", - повідомив він.

Хомчак зазначив, що Рада прийняла важливий закон щодо укомплектування Збройних сил резервістами за рішеннями президента України, не проводячи в країні мобілізацію.

"Досвід у нас за цих 7 років є. Нам це було дуже необхідно. Сьогодні воно в нас є. Ми зможемо в найкоротший термін, за декілька днів наростити зусилля на декілька сотень тисяч військовослужбовців, які підготовлені, які пройшли війну, які мають досвід, які вміють воювати", - зазначив він.

Нагадаємо, посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев раніше заявив, що Росія не бачить необхідності в об'єднанні своєї армії з білоруською.

Втім, до цього Росія і Білорусь домовилися створити три спільних центри з підготовки військових.

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