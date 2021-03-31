ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Одеса, Луцьк та Миколаїв: які ще міста завершують опалювальний сезон

Новость на русском → Середа 31 березня 2021 17:44
Одеса, Луцьк та Миколаїв: які ще міста завершують опалювальний сезон Фото: опалювальний сезон в Україні добігає кінця (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Станом на 31 березня в низці міст України завершується опалювальний сезон. Кілька менших міст вже відключили тепло, в найближчі дні почнуть і обласні центри.

РБК-Україна зібрала актуальну інформацію на підставі публікацій регіональних ЗМІ.

Одеса

Як пишуть одеські ЗМІ, опалювальний сезон в цьому місті може завершитися вже 5 квітня. Спочатку планувалося відключити тепло 31 березня, але на перші числа квітня очікується невелике похолодання.

Ізмаїл

А місто на південь від Одеси вже відключило від тепла населення та бюджетні установи. При цьому там відзначають, що квітневе похолодання навряд чи опустить середньодобову температуру нижче 8-10 градусів.

Миколаїв

Миколаїв поки не називає точну дату завершення опалювального сезону, але директор "Миколаївоблтеплоенерго" Микола Логвінов заявив, що міська влада запланувала його на першу декаду квітня.

Харків

Тим часом Харків вирішив подавати тепло по годинах. З сьогоднішнього дня опалення в житлових будинках будуть відключати на 4-8 годин на добу. При цьому поки місто розглядає як дату завершення опалювального сезону 15 квітня.

Маріуполь

Як заявили в "Маріупольтепломережі", кінець опалювального сезону визначать у першій декаді квітня - між 5 і 10 числом.

Горішні Плавні

Це місто в Полтавській області майже завершило опалювальний сезон. Тут подачу тепла припинять вранці 1 квітня.

Павлоград

З 1 квітня завершується опалювальний сезон у Павлограді. При цьому лікарні та навчальні заклади самі вирішуватимуть, коли припиняти подачу тепла, оскільки у них свої котельні.

Луцьк

Обласний центр Волинської області планує розпочати відключення тепла 7-8 квітня. Там теж орієнтуються на те, щоб протягом трьох діб середня добова температура перевищувала 8 градусів.

Рівне

Як заявила прес-секретар мера Рівного Інеса Пославська, рішення про припинення опалювального сезону ще не приймали. Але орієнтуються на 15-16 квітня.

Івано-Франківськ

Заступник мера Руслан Гайда допускає, що тепло відключать на наступному тижні, якщо температурний режим буде відповідати нормам.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що опалення в Києві почнуть відключати з 5 квітня.

До цього "Нафтогаз" попереджав про загрози перебоїв з теплом у 15 регіонах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Харків Одеса Миколаїв отопительный сезон
NEWS
Київ з 5 квітня посилює локдаун: закривають школи і садочки
Київ з 5 квітня посилює локдаун: закривають школи і садочки
DAILY
Гід з вакцин від COVID в Україні. Все, що вам потрібно знати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Гід з вакцин від COVID в Україні. Все, що вам потрібно знати