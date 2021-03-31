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В Україні не планують вводити комендантську годину, але карантин можуть посилити

Новость на русском → Київ, Середа 31 березня 2021 18:09
В Україні не планують вводити комендантську годину, але карантин можуть посилити Архівне фото: поліція патрулює вулицю під час карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина

Влада не планує вводити комендантську годину в рамках боротьби з епідемією коронавірусу в Україні. Але розглядаються варіанти подальшого посилення обмежень.

Про це повідомило інформоване джерело РБК-Україна.

За його словами, планується посилення патрулів Національної гвардії, які будуть стежити за дотриманням карантину, і розглядається можливість закриття міжобласного сполучення.

"Комендантська година не планується. Обговорюється питання закриття міжобласного сполучення, але це поки не точно. І повний локдаун в Києві, а також посилені патрулі", - додав співрозмовник.

На початку березня комендантську годину в рамках боротьби з коронавірусом ввели в Словаччині, а цього понеділка про введення комендантської години на вихідні оголосив президент Туреччини. В Україні комендантську годину ще не вводили.

Нагадаємо, сьогодні Київ оголосив про обмеження роботи громадського транспорту. Проїзд в транспорті, включно з метро, буде тільки за спецперепустками.

Також влада Києва вирішила закрити всі столичні школи та садочки. Обмеження почнуть діяти з понеділка, 5 квітня.

Відзначимо, в Україні продовжує зростати кількість нових випадків коронавірусу. За минулу добу в країні зареєстрували ще понад 11 тисяч нових COVID-хворих.

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В Україні не планують вводити комендантську годину, але карантин можуть посилити
В Україні не планують вводити комендантську годину, але карантин можуть посилити
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