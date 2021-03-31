В Україні не планують вводити комендантську годину, але карантин можуть посилити

Влада не планує вводити комендантську годину в рамках боротьби з епідемією коронавірусу в Україні . Але розглядаються варіанти подальшого посилення обмежень.

Про це повідомило інформоване джерело РБК-Україна.

"Комендантська година не планується. Обговорюється питання закриття міжобласного сполучення, але це поки не точно. І повний локдаун в Києві, а також посилені патрулі", - додав співрозмовник.

За його словами, планується посилення патрулів Національної гвардії, які будуть стежити за дотриманням карантину, і розглядається можливість закриття міжобласного сполучення.

На початку березня комендантську годину в рамках боротьби з коронавірусом ввели в Словаччині, а цього понеділка про введення комендантської години на вихідні оголосив президент Туреччини. В Україні комендантську годину ще не вводили.

Нагадаємо, сьогодні Київ оголосив про обмеження роботи громадського транспорту. Проїзд в транспорті, включно з метро, буде тільки за спецперепустками.

Також влада Києва вирішила закрити всі столичні школи та садочки. Обмеження почнуть діяти з понеділка, 5 квітня.

Відзначимо, в Україні продовжує зростати кількість нових випадків коронавірусу. За минулу добу в країні зареєстрували ще понад 11 тисяч нових COVID-хворих.