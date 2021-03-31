Росія в ТКГ відмовилася підтримати заяву про повернення до режиму "тиші"

У середу, 31 березня, відбулося засідання Тристоронньої контактної групи, на якому розглядалося питання загострення ситуації на Донбасі . Росія відмовилася підтримати спільну заяву про повернення до режиму припинення вогню.

Про це повідомила українська делегація в ТКГ .

На початку засідання глава української делегації Леонід Кравчук запропонував забезпечити з опівночі 1 квітня дотримання повного та всеосяжного режиму "тиші". Українську ініціативу підтримали представники ОБСЄ та запропонували прийняти спільну узгоджену заяву ТКГ.

Як пояснюють в українській делегації, заява підтверджувала прагнення сторін посилити режим припинення вогню та врятувати життя цивільних та військових. Однак російська сторона відмовилася підтримати цю заяву.

"Це відбулося, попри відповідні заяви лідерів Німеччини та Франції, в яких вони вчора підкреслили необхідність дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі", - заявила українська делегація.

Водночас українська сторона вважає "критично важливим" повернення до повного дотримання режиму "тиші" на Донбасі та посилення контролю за його виконанням.

"Просування з будь-яких інших питань: політичних, гуманітарних, економічних, подальше узгодження кроків сторін є проблемним, якщо не виконана головна, базова умова - досягнуто повне і всеосяжне припинення вогню", - наголосили в делегації.

Наступне засідання ТКГ планується на 14 квітня.