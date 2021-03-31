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Росія стягує війська до українських кордонів, - Хомчак

Новость на русском → Середа 31 березня 2021 05:14
Росія стягує війська до українських кордонів, - Хомчак Фото: Руслан Хомчак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань "Запад 2021" стягує зі всієї території РФ батальйонні тактичні групи до східних кордонів України. Навчання планують проводити в Брянську Воронезькій області, в тимчасово окупованому Криму.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, Росія нарощує своє військо біля українських кордонів, щоб "продемонструвати рішучість своїх намірів".

"І ми розуміємо, що, крім тих 28 батальйонних тактичних груп, які сьогодні вже декілька років розташовані біля наших східних кордонів, ми орієнтовно нараховуємо, що вони збільшаться ще на 25 батальйонних тактичних груп", - сказав Хомчак.

На його думку, Росія не забула про свої плани, які були у неї з 2014 року.

"Збройні сили України відповідним чином реагують на такі дії нашого східного сусіда. Ну і готуємося до всяких можливих провокацій та реагувань на дії противника", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Раніше Хомчак заявив, що Україна готова піти у наступ на Донбасі, але треба оцінити ризики.

РБК-Україна писало, що Російська Федерація перекидає на окуповані території в Донецькій та Луганській областях своїх кадрових військових.

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