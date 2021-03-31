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У Франції розширюють карантин на всю країну

Новость на русском → Париж, Середа 31 березня 2021 21:57
У Франції розширюють карантин на всю країну Фото: Еммануель Макрон (Michele Tantussi/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Франції розширюють карантинні обмеження, які були введені в 19 регіонах, на всю країну. Вони почнуть діяти з суботи, 3 квітня.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає Le Figaro.

"Обмеження, які вже діють в 19 департаментах, будуть поширюватися на всю територію Франції з цієї суботи на чотири тижні", - сказав Макрон.

За його словами, влада посилить контроль громадського порядку, щоб не допустити незаконних масових зібрань у період дії обмежень в рамках боротьби з поширенням інфекції.

"Ми не дозволимо окремим особистостям зруйнувати спільні здобутки. Контроль і санкції будуть посилені, щоб обмежити зборів та вживання алкоголю", - зазначив Макрон.

Французький президент заявив, що збережеться комендантську годину, який діє з 19:00 до 06:00

Він також вимагає перевести працівників на дистанційну роботу.

"Я закликаю всіх роботодавців і працівників підприємств вибирати віддалений формат роботи завжди, коли це можливо", - сказав Макрон.

Зокрема, будуть закриті магазини, які не належать до списку першочергових. Обмежені пересування з регіону в регіон.

Також будуть закритими кафе, ресторани, бари, культурні установи - музеї, театри, кінотеатри.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з ускладненням епідеміологічної ситуації з регіону Іль-де-Франс, почалася евакуація хворих COVID-19 в інші департаменти країни. В Бордо евакуйовані кілька десятків пацієнтів.

Крім того, раніше Франція заявила про готовність ввести нові обмеження на прикордонних з Німеччиною територіях через COVID-19. Уряд Еммануеля Макрона намагається стримати сплеск різновидів коронавірусу у французькому регіоні Мозель.

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