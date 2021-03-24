Адвокати Навального заявили про погіршення стану політика у в'язниці

Вони стверджують, що у Навального сильні болі в спині. Також він скаржився, що у нього віднімається нога. А у в'язниці за весь цей час йому дали тільки дві таблетки знеболювального.

Також адвокати повідомили, що вперше їх не пустили до клієнта, хоча зустріч була погоджена на середу на 13:00. У колонії обґрунтували недопуск "режимними заходами".