Адвокати Навального заявили про погіршення стану політика у в'язниці
Стан російського політика Олексія Навального у в'язниці погіршився. Він відчуває болі в спині і нозі.
Про це заявили адвокати опозиціонера Ольга Михайлова і Вадим Кобзєв, повідомляє російське бюро "Радіо Свобода".
Вони стверджують, що у Навального сильні болі в спині. Також він скаржився, що у нього віднімається нога. А у в'язниці за весь цей час йому дали тільки дві таблетки знеболювального.
Також адвокати повідомили, що вперше їх не пустили до клієнта, хоча зустріч була погоджена на середу на 13:00. У колонії обґрунтували недопуск "режимними заходами".
Нагадаємо, минулого тижня Сполучені Штати Америки (США) вводять нові торгові санкції проти Російської Федерації. Нові заходи вводять через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального і Скрипалів у Солсбері.
Крім того, санкції проти Росії через Навального ввели в Європейському союзі.