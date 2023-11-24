Кибероперация ГУР и новые санкции Украины против РФ: новости за 23 ноября

Вчера, 23 ноября 2023 года, украинские разведчики провели кибероперацию против "Росавиации". А президент Владимир Зеленский ввел санкции против РФ.

Война России против Украины: последние новости

ГУР провело кибероперацию против "Росавиации": в сеть попали секретные данные

Украинские разведчики провели кибероперацию против "Росавиации". Удалось получить секретные документы, свидетельствующие об авиаколлапсе РФ.

В результате кибератаки удалось получить большой объем закрытых служебных документов структурного подразделения Министерства транспорта РФ - Федерального агентства воздушного транспорта ("Росавиация").

Это ведомство отвечает за безопасность полетов и фиксирует все чрезвычайные случаи при использовании российской авиации. Среди полученных данных - перечень ежесуточных отчетов "Росавиации" в масштабах всей РФ за более чем полуторагодичный период.

ГУР проанализировало российские документы и пришло к выводу, что гражданская авиация России находится на грани коллапса.

Зеленский подписал санкции против 147 россиян и граждан других стран

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер" о санкциях в отношении 147 граждан РФ и других государств, связанных с РФ.

В первый санкционный список попали 60 физических лиц - это граждане РФ, Украины, Кипра, Беларуси, Германии, Узбекистана, Австрии, Великобритании.

Во второй санкционный список попали 87 физических лиц - граждан РФ.

Экс-главе Госспецсвязи Щиголю избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему председателю Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрию Щиголю. Его взяли под стражу.

Такое решение принял следственный судья ВАКС Виктор Маслов. Прокуроры просили арестовать Щиголя с возможностью внесения залога в размере 50,2 млн гривен. Суд удовлетворил ходатайство детективов частично.

Щиголя отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 25 млн гривен.

"Применить к подозреваемому Юрию Щиголю меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, то есть до 21 января 2024 года. Взять подозреваемого под стражу в зале суда", - сказал судья.

"Критический период" войны и новые цели России: разведка раскрыла планы Путина

Полномасштабная война РФ против Украины вошла в "критический период", но диктатор Владимир Путин до сих пор считает, что возврата нет и готов долгое время продолжать агрессию. Более того Кремль имеет планы и в отношении других стран.

Как отмечает глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, война России против Украины, которая длится уже 21 месяц, вошла в критический период. Поэтому сегодня от взвешенной оценки намерений противника зависит крайне много. Поэтому в колонке он описал обществу, как сейчас воспринимают эту войну в Кремле.

Подробнее о планах Путина - в материале РБК-Украина.

В Минобороны заявили о "Рамштайне 2.0": теперь направлен на долгосрочную помощь Украине

Формат работы Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") изменился с сентября этого года. В настоящее время он ориентируется на долгосрочную поддержку нашей страны.

"С сентября мы перешли в формат "Рамштайн 2.0". "Рамштайн 2.0" - это переход от удовлетворения неотложных потребностей (quick needs) к более системной, плановой и долгосрочной работе", - рассказал начальник департамента международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Украины Геннадий Коваленко.

Он уточнил, что в рамках нового формата обсуждается стратегическое долгосрочное планирование помощи Украине в рамках коалиций - авиационной, противовоздушной, танковой, артиллерийской и коалиции усиления безопасности Черного моря.

Глава Евросовета рассказал о прогрессе украинского контрнаступления

Глава Европейского совета Шарль Мишель отметил успех сил обороны Украины на юге страны и в Черноморском регионе в отпоре широкомасштабной военной агрессии РФ. Политик не согласился с тезисами о том, что контрнаступление ВСУ якобы не достигло своей цели.

"Я не думаю, что это контрнаступление "провалилось"", - сказал Мишель, отвечая на вопрос о возможном влиянии медленных темпов производства и поставок Украине оборонной помощи от стран-партнеров, адаптации РФ к международным санкциям - на успех контрнаступательных операций ВСУ.

В этом контексте глава Евросовета привел два примера, которые, по его мнению, доказывают несоответствие действительности подобных утверждений о "провале" контрнаступления Сил обороны Украины.

"Во-первых, чрезвычайно важно то, как украинская армия достигла огромных успехов в Черном море. Это важный шаг в правильном направлении. Во-вторых, очень важен недавний прогресс, достигнутый на левом берегу Днепра", - пояснил он.

Имущество нардепа Дубинского, его матери и экс-жены арестовали

Печерский суд Киева арестовал имущество нардепа Александра Дубинского. Также под арест попало имущество матери депутата и бывшей супруги.

Решение об аресте приняли еще 10 ноября. В реестре не указываются имена и фамилии фигурантов. О том, что речь идет именно об Александре Дубинском указывает уточнение, что фигурант является основателем ОО "Лига финансового развития".

Среди соучредителей "Лига финансового развития" - пять человек, Дубинский - единственный нардеп.

Арест наложили в рамках дела об отмывании денег и уклонении от налогов. Досудебным расследованием занимается Государственное бюро расследований.

Дело открыли на основании заявления исполнительного директора "Центр противодействия коррупции" о том, что мать и жена Дубинского за последние годы приобрели 24 квартиры, 17 авто, два дома и 70 соток земли стоимостью около 2,5 млн долларов.

При этом официальные доходы нардепа и его семьи не могли бы позволить им приобрести указанное имущество.

СБУ ликвидировала сбежавшего в Белгород топ-коллаборанта из Харьковской области - источники

Служба безопасности Украины в российском Белгороде ликвидировала Александра Слисаренко. Он занимал высокую должность в оккупационной администрации Харьковской области.

Отмечается, что 16 ноября в российском Белгороде случился "хлопок" с автомобилем, в котором ехал "заместитель главы" оккупационной администрации Харьковской области Александр Слисаренко.

От полученных в результате взрыва травм он скончался. По информации наших источников, эта ликвидация военного преступника является делом рук СБУ.

Слисаренко ранее работал в органах внутренних дел Украины. В 2014 году был активным участником Харьковского антимайдана, а в 2021-2022 годах воевал за "ЛНР" в составе спецподразделения "Рысь".

С лета 2022 года стал "заместителем руководителя" оккупационной администрации Харьковской области по внутренней политике. Он причастен к зверствам россиян на оккупированной территории.

Украина будет обсуждать разблокировку границы с новым правительством Польши, - Мининфраструктуры

Мининфраструктуры Украины будет обсуждать разблокировку границы, которую с начала ноября перекрыли польские перевозчики, уже с новым правительством Польши.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач отметил, что сейчас украинская сторона пытается говорить с воеводами, а также помогает гуманитарными грузами нашим водителям, питанием и решает вопрос с топливом.

"Вчера отправили официальные запросы к воеводам из Люблина и Подкарпатского воеводства, чтобы они обеспечили необходимые условия нашим водителям. Хотя бы так. А говорить о разблокировании, наверное, уже будем с новым правительством", - рассказал Деркач.

Как известно, после проведения парламентских выборов в Польше президент Анджей Дуда поручил премьер-министру Матеушу Моравецкому сформировать новое правительство.

Его должны сформировать оппозиционные партии "Гражданская платформа", "Третий путь" и "Левица".

Они уже договорились о создании коалиции и избрании премьер-министром Дональда Туска, но реальная смена власти правительства состоится только в середине декабря.