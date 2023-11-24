Кибероперация ГУР и новые санкции Украины против РФ: новости за 23 ноября
Вчера, 23 ноября 2023 года, украинские разведчики провели кибероперацию против "Росавиации". А президент Владимир Зеленский ввел санкции против РФ.
РБК-Украина собрало главные новости за 23 ноября.
Война России против Украины: последние новости
- Зачем Украина пытается перевоспитать пленных оккупантов: ответ ГУР.
- В Украине вынесли приговор еще для восьми "судей", работающих на оккупантов в Крыму.
- Российский "военкор" известного пропагандистского канала погиб во время съемки фейков об ВСУ.
- Россияне готовят в Мелитополе агентуру для "работы" после деоккупации, - Федоров.
- Кремль начал реабилитировать устроивших мятеж наемников "Вагнера" - британская разведка.
ГУР провело кибероперацию против "Росавиации": в сеть попали секретные данные
Украинские разведчики провели кибероперацию против "Росавиации". Удалось получить секретные документы, свидетельствующие об авиаколлапсе РФ.
В результате кибератаки удалось получить большой объем закрытых служебных документов структурного подразделения Министерства транспорта РФ - Федерального агентства воздушного транспорта ("Росавиация").
Это ведомство отвечает за безопасность полетов и фиксирует все чрезвычайные случаи при использовании российской авиации. Среди полученных данных - перечень ежесуточных отчетов "Росавиации" в масштабах всей РФ за более чем полуторагодичный период.
ГУР проанализировало российские документы и пришло к выводу, что гражданская авиация России находится на грани коллапса.
Зеленский подписал санкции против 147 россиян и граждан других стран
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер" о санкциях в отношении 147 граждан РФ и других государств, связанных с РФ.
В первый санкционный список попали 60 физических лиц - это граждане РФ, Украины, Кипра, Беларуси, Германии, Узбекистана, Австрии, Великобритании.
Во второй санкционный список попали 87 физических лиц - граждан РФ.
Экс-главе Госспецсвязи Щиголю избрали меру пресечения
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему председателю Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрию Щиголю. Его взяли под стражу.
Такое решение принял следственный судья ВАКС Виктор Маслов. Прокуроры просили арестовать Щиголя с возможностью внесения залога в размере 50,2 млн гривен. Суд удовлетворил ходатайство детективов частично.
Щиголя отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 25 млн гривен.
"Применить к подозреваемому Юрию Щиголю меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, то есть до 21 января 2024 года. Взять подозреваемого под стражу в зале суда", - сказал судья.
"Критический период" войны и новые цели России: разведка раскрыла планы Путина
Полномасштабная война РФ против Украины вошла в "критический период", но диктатор Владимир Путин до сих пор считает, что возврата нет и готов долгое время продолжать агрессию. Более того Кремль имеет планы и в отношении других стран.
Как отмечает глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, война России против Украины, которая длится уже 21 месяц, вошла в критический период. Поэтому сегодня от взвешенной оценки намерений противника зависит крайне много. Поэтому в колонке он описал обществу, как сейчас воспринимают эту войну в Кремле.
Подробнее о планах Путина - в материале РБК-Украина.
В Минобороны заявили о "Рамштайне 2.0": теперь направлен на долгосрочную помощь Украине
Формат работы Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") изменился с сентября этого года. В настоящее время он ориентируется на долгосрочную поддержку нашей страны.
"С сентября мы перешли в формат "Рамштайн 2.0". "Рамштайн 2.0" - это переход от удовлетворения неотложных потребностей (quick needs) к более системной, плановой и долгосрочной работе", - рассказал начальник департамента международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Украины Геннадий Коваленко.
Он уточнил, что в рамках нового формата обсуждается стратегическое долгосрочное планирование помощи Украине в рамках коалиций - авиационной, противовоздушной, танковой, артиллерийской и коалиции усиления безопасности Черного моря.
Глава Евросовета рассказал о прогрессе украинского контрнаступления
Глава Европейского совета Шарль Мишель отметил успех сил обороны Украины на юге страны и в Черноморском регионе в отпоре широкомасштабной военной агрессии РФ. Политик не согласился с тезисами о том, что контрнаступление ВСУ якобы не достигло своей цели.
"Я не думаю, что это контрнаступление "провалилось"", - сказал Мишель, отвечая на вопрос о возможном влиянии медленных темпов производства и поставок Украине оборонной помощи от стран-партнеров, адаптации РФ к международным санкциям - на успех контрнаступательных операций ВСУ.
В этом контексте глава Евросовета привел два примера, которые, по его мнению, доказывают несоответствие действительности подобных утверждений о "провале" контрнаступления Сил обороны Украины.
"Во-первых, чрезвычайно важно то, как украинская армия достигла огромных успехов в Черном море. Это важный шаг в правильном направлении. Во-вторых, очень важен недавний прогресс, достигнутый на левом берегу Днепра", - пояснил он.
Имущество нардепа Дубинского, его матери и экс-жены арестовали
Печерский суд Киева арестовал имущество нардепа Александра Дубинского. Также под арест попало имущество матери депутата и бывшей супруги.
Решение об аресте приняли еще 10 ноября. В реестре не указываются имена и фамилии фигурантов. О том, что речь идет именно об Александре Дубинском указывает уточнение, что фигурант является основателем ОО "Лига финансового развития".
Среди соучредителей "Лига финансового развития" - пять человек, Дубинский - единственный нардеп.
Арест наложили в рамках дела об отмывании денег и уклонении от налогов. Досудебным расследованием занимается Государственное бюро расследований.
Дело открыли на основании заявления исполнительного директора "Центр противодействия коррупции" о том, что мать и жена Дубинского за последние годы приобрели 24 квартиры, 17 авто, два дома и 70 соток земли стоимостью около 2,5 млн долларов.
При этом официальные доходы нардепа и его семьи не могли бы позволить им приобрести указанное имущество.
СБУ ликвидировала сбежавшего в Белгород топ-коллаборанта из Харьковской области - источники
Служба безопасности Украины в российском Белгороде ликвидировала Александра Слисаренко. Он занимал высокую должность в оккупационной администрации Харьковской области.
Отмечается, что 16 ноября в российском Белгороде случился "хлопок" с автомобилем, в котором ехал "заместитель главы" оккупационной администрации Харьковской области Александр Слисаренко.
От полученных в результате взрыва травм он скончался. По информации наших источников, эта ликвидация военного преступника является делом рук СБУ.
Слисаренко ранее работал в органах внутренних дел Украины. В 2014 году был активным участником Харьковского антимайдана, а в 2021-2022 годах воевал за "ЛНР" в составе спецподразделения "Рысь".
С лета 2022 года стал "заместителем руководителя" оккупационной администрации Харьковской области по внутренней политике. Он причастен к зверствам россиян на оккупированной территории.
Украина будет обсуждать разблокировку границы с новым правительством Польши, - Мининфраструктуры
Мининфраструктуры Украины будет обсуждать разблокировку границы, которую с начала ноября перекрыли польские перевозчики, уже с новым правительством Польши.
Заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач отметил, что сейчас украинская сторона пытается говорить с воеводами, а также помогает гуманитарными грузами нашим водителям, питанием и решает вопрос с топливом.
"Вчера отправили официальные запросы к воеводам из Люблина и Подкарпатского воеводства, чтобы они обеспечили необходимые условия нашим водителям. Хотя бы так. А говорить о разблокировании, наверное, уже будем с новым правительством", - рассказал Деркач.
Как известно, после проведения парламентских выборов в Польше президент Анджей Дуда поручил премьер-министру Матеушу Моравецкому сформировать новое правительство.
Его должны сформировать оппозиционные партии "Гражданская платформа", "Третий путь" и "Левица".
Они уже договорились о создании коалиции и избрании премьер-министром Дональда Туска, но реальная смена власти правительства состоится только в середине декабря.
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