СБУ ликвидировала топ-коллаборанта из Харьковской области, который сбежал в Белгород, - источники

Служба безопасности Украины в российском Белгороде ликвидировала Алесандра Слисаренко. Он занимал высокую "должность" в оккупационной администрации Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что 16 ноября в российском Белгороде случился "хлопок" с автомобилем, в котором ехал "заместитель председателя" оккупационной администрации Харьковской области Александр Слисаренко.

От полученных в результате взрыва травм он скончался. По информации наших источников, эта ликвидация военного преступника является делом рук СБУ.

Что известно о предателе

Слисаренко ранее работал в органах внутренних дел Украины. В 2014 году был активным участником Харьковского антимайдана, а в 2021-2022 годах воевал за "ЛНР" в составе спецподразделения "Рысь".

С лета 2022 года стал "заместителем руководителя" оккупационной администрации Харьковской области по внутренней политике. Он причастен к зверствам россиян на оккупированной территории.

СБУ объявила Слисаренко подозрение в государственной измене, однако он не явился на суд. Поэтому суд сам пришел к нему. О подрыве Слисаренко российские власти молчат и сегодня.

Спецоперации СБУ

Ранее сообщалось, что покушение на предателя и коллаборанта Олега Царева было спланированной спецоперацией Службы безопасности Украины.

Также дрон Службы безопасности Украины сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области (Россия). Без света осталось семь населенных пунктов.

Военная контрразведка СБУ атаковала аэродром в российском Курске в ночь на 27 августа. Там размещаются самолеты и средства ПВО оккупантов.