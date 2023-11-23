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В Минобороны заявили о "Рамштайне 2.0": теперь направлен на долгосрочную помощь Украине

Киев, Четверг 23 ноября 2023 19:50
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В Минобороны заявили о "Рамштайне 2.0": теперь направлен на долгосрочную помощь Украине Фото: в Минобороны заявили о "Рамштайне 2.0" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Формат работы Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") изменился с сентября этого года. Теперь он ориентируется на долгосрочную поддержку нашей страны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом на брифинге в Military Media Center заявил исполняющий обязанности начальника департамента международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Украины Геннадий Коваленко.

"С сентября мы перешли в формат "Рамштайн 2.0". "Рамштайн 2.0" - это переход от удовлетворения неотложных потребностей (quick needs) к более системной, плановой и долгосрочной работе", - рассказал Коваленко.

Он уточнил, что в рамках нового формата обсуждается стратегическое долгосрочное планирование помощи Украине в рамках действующих коалиций - авиационной, противовоздушной, танковой, артиллерийской и коалиции усиления безопасности Черного моря.

"Рамштайн-17"

Напомним, в среду, 22 ноября, состоялась очередная встреча Контактной группы по обороне Украины.

В ходе заседания участники договорились создать новую коалицию в рамках помощи нашей стране - противовоздушную. Ее возглавили Франция и Германия.

Как уточнил министр обороны Украины Рустем Умеров, к коалиции уже присоединились 20 стран.

Более детально об итогах "Рамштайна" можете узнать в материале РБК-Украина.

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