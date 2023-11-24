Кібероперація ГУР і нові санкції України проти РФ: новини за 23 листопада

Вчора, 23 листопада 2023 року, українські розвідники провели кібероперацію проти "Росавіації". А президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти РФ.

Війна Росії проти України: останні новини

ГУР провело кібероперацію проти "Росавіації": у мережу потрапили секретні дані

Українські розвідники провели кібероперацію проти "Росавіації". Вдалося отримати секретні документи, які свідчать про авіаколапс РФ.

Внаслідок кібератаки вдалося отримати великий обсяг закритих службових документів структурного підрозділу Міністерства транспорту РФ - Федерального агентства повітряного транспорту ("Росавіація").

Це відомство відповідає за безпеку польотів та фіксує всі надзвичайні випадки під час використання російської авіації. Серед отриманих даних - перелік щодобових звітів "Росавіації" у масштабах всієї РФ за понад півторарічний період.

ГУР проаналізувало російські документи та дійшло висновку, що цивільна авіація Росії перебуває на межі колапсу.

Зеленський підписав санкції проти 147 росіян і громадян інших країн

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів" про санкції щодо 147 громадян РФ та інших держав, пов'язаних із РФ.

У перший санкційний список потрапили 60 фізичних осіб - це громадян РФ, України, Кіпру, Білорусі, Німеччини, Узбекистану, Австрії, Великої Британії.

До другого санкційного списку потрапили 87 фізичних осіб - громадян РФ.

Екс-голові Держспецзв'язку Щиголю обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрію Щиголю. Його взяли під варту.

Таке рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Віктор Маслов. Прокурори просили заарештувати Щиголя з можливістю внесення застави в розмірі 50,2 млн гривень. Суд задовольнив клопотання детективів частково.

Щиголя відправили до СІЗО з можливістю внесення застави у розмірі 25 млн гривень.

"Застосувати до підозрюваного Юрія Щиголя запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 21 січня 2024 року. Взяти підозрюваного під варту в залі суду", - сказав суддя.

"Критичний період" війни та нові цілі Росії: розвідка розкрила плани Путіна

Повномасштабна війна РФ проти України увійшла у "критичний період", але диктатор Володимир Путін досі вважає, що вороття немає і готовий довгий час продовжувати агресію. Більше того Кремль має плани й щодо інших країн.

Як зазначає голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, війна Росії проти України, що триває вже 21 місяць, увійшла у критичний період. Тож сьогодні від зваженої оцінки намірів противника залежить вкрай багато. Тому в колонці він описав суспільству, як наразі сприймають цю війну у Кремлі.

Детальніше про плани Путіна - у матеріалі РБК-Україна.

У Міноборони заявили про "Рамштайн 2.0": тепер спрямований на довгострокову допомогу Україні

Формат роботи Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") змінився з вересня цього року. Наразі він орієнтується на довгострокову підтримку нашої країни.

"З вересня ми перейшли у формат "Рамштайн 2.0". "Рамштайн 2.0" - це перехід від задоволення невідкладних потреб (quick needs) до більш системної, планової та довгострокової роботи", - розповів начальник департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України Геннадій Коваленко.

Він уточнив, що в рамках нового формату обговорюється стратегічне довгострокове планування допомоги Україні в рамках коаліцій - авіаційної, протиповітряної, танкової, артилерійської та коаліції посилення безпеки Чорного моря.

Глава Євроради розповів про прогрес українського контрнаступу

Глава Європейської ради Шарль Мішель відзначив успіх Сил оборони України на півдні країни та у Чорноморському регіоні у відсічі широкомасштабної військової агресії РФ. Політик не погодився з тезами про те, що контрнаступ ЗСУ нібито не досяг своєї мети.

"Я не думаю, що цей контрнаступ "провалився"", - сказав Мішель, відповідаючи на питання про можливий вплив повільних темпів виробництва та постачання Україні оборонної допомоги від країн-партнерів, адаптування РФ до міжнародних санкцій - на успіх контрнаступальних операцій ЗСУ.

У цьому контексті глава Євроради навів два приклади, які, на його думку, доводять невідповідність дійсності подібних тверджень про "провал" контрнаступу Сил оборони України.

"По-перше, надзвичайно важливо те, як українська армія досягла величезних успіхів у Чорному морі. Це важливий крок у правильному напрямку. По-друге, дуже важливим є нещодавній прогрес, досягнутий на лівому березі Дніпра", - пояснив він.

Майно нардепа Дубінського, його матері та екс-дружини заарештували

Печерський суд Києва заарештував майно нардепа Олександра Дубінського. Також під арешт потрапило майно матері депутата та колишньої дружини.

Рішення про арешт ухвалили ще 10 листопада. У реєстрі не вказуються імена та прізвища фігурантів. Про те, що мова йде саме про Олександра Дубінського вказує уточнення, що фігурант є засновником ГО "Ліга фінансового розвитку".

Серед співзасновників "Ліга фінансового розвитку" - п'ятеро осіб, Дубінський - єдиний нардеп.

Арешт наклали у рамках справи щодо відмивання грошей та ухилення від податків. Досудовим розслідуванням займається Державне бюро розслідувань.

Справу відкрили на підставі заяви виконавчої директорки "Центр протидії корупції" про те, що мати та дружина Дубінського за останні роки придбали 24 квартири, 17 авто, два будинки і 70 соток землі вартістю близько 2,5 млн доларів.

При цьому офіційні доходи нардепа та його родини не могли б дозволити їм придбати вказане майно.

СБУ ліквідувала топ-колаборанта з Харківської області, який втік до Бєлгорода, - джерела

Служба безпеки України в російському Бєлгороді ліквідувала Олександра Слісаренка. Він обіймав високу "посаду" в окупаційній адміністрації Харківської області.

Зазначається, що 16 листопада в російському Бєлгороді трапилася "бавовна" з автомобілем, у якому їхав "заступник голови" окупаційної адміністрації Харківської області Олександр Слісаренко.

Від отриманих унаслідок вибуху травм він помер. За інформацією наших джерел, ця ліквідація військового злочинця є справою рук СБУ.

Слісаренко раніше працював в органах внутрішніх справ України. У 2014 році був активним учасником Харківського антимайдану, а у 2021-2022 роках воював за "ЛНР" у складі спецпідрозділу "Рись".

З літа 2022 року став "заступником керівника" окупаційної адміністрації Харківської області з внутрішньої політики. Він причетний до звірств росіян на окупованій території.

Україна обговорюватиме розблокування кордону з новим урядом Польщі, - Мінінфраструктури

Мінінфраструктури України обговорюватиме розблокування кордону, який з початку листопада перекрили польські перевізники, вже з новим урядом Польщі.

Заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач зазначив, що зараз українська сторона намагається говорити з воєводами, а також допомагає гуманітарними вантажами нашим водіям, харчуванням та вирішує питанням з паливом.

"Вчора відправили офіційні запити до воєвод з Любліна і Підкарпатського воєводства, щоб вони забезпечили необхідні умови нашим водіям. Хоча б так. А говорити про розблокування, напевно, вже будемо з новим урядом", - розповів Деркач.

Як відомо, після проведення парламентських виборів у Польщі президент Анджей Дуда доручив премʼєр-міністру Матеушу Моравецькому сформувати новий уряд.

Його мають сформувати опозиційні партії "Громадянська платформа", "Третій шлях" і "Лівиця".

Вони уже домовились про створення коаліції та обрання прем'єр-міністром Дональда Туска, але реальна зміна влади уряду відбудеться лише у середині грудня.