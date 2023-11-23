Россияне готовят в Мелитополе агентуру для "работы" после деоккупации, - Федоров

Российские захватчики готовят агентуру во временно оккупированном Мелитополе. Таким образом, оккупанты готовятся к послеоккупационному периоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского главы Мелитополя Ивана Федорова.

"Уверен, среди настоящих мелитопольцев таких предателей не найдется. А всем любителям россиян лучше уже паковать чемоданы - вам места в украинском Мелитополе не будет", - подчеркнул Федоров.

По его словам, жители сообщают, что россияне вербуют агентов и учат их ставить метки на объекты инфраструктуры, чтобы захватчикам было легче попасть по ним ракетами.

Жизнь на оккупированных территориях

Центр национального сопротивления сообщал, что российские захватчики продолжают депортировать украинских подростков с временно оккупированных территорий Украины в Россию. Они вывезли детей из психоневрологического дома-интерната во временно оккупированной Херсонской области в Пензу, а именно в пансион "Дом Вероники".

Также Россия продолжает воровать украинское зерно. Аграриев на временно оккупированных территориях заставляют сдавать урожаи, после чего их вывозят в порты.

Вчера Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты в Луганской области придумали новый способ, как заставить местное население получать паспорта Российской Федерации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.