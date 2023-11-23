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Экс-главе Госспецсвязи Щиголю избрали меру пресечения

Киев, Четверг 23 ноября 2023 09:04
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Экс-главе Госспецсвязи Щиголю избрали меру пресечения Фото: Юрий Щиголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему главе Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрию Щиголю. Его взяли под стражу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание ВАКС и НАБУ.

Такое решение принял следователь судья ВАКС Виктор Маслов. Прокуроры просили арестовать Щиголя с возможностью внесения залога в размере 50,2 млн гривен. Суд удовлетворил ходатайство детективов частично.

Щиголя отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 25 млн гривен.

"Применить к подозреваемому Юрию Щиголю меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, то есть до 21 января 2024 года. Взять подозреваемого под стражу в зале суда", - сказал судья.

Что известно о деле Щиголя

Напомним, НАБУ разоблачило масштабную преступную схему, к которой было причастно руководство Государственной службы специальной связи.

Бывший глава Госспецсвязи Юрий Щиголь и его заместитель Виктор Жора подозреваются в том, что они могли незаконно завладеть государственными средствами на сумму более 62 млн гривен. Деньги были выделены на закупку оборудования и программного обеспечения.

Правоохранители считают, что чиновники разработали схему с владельцем группы компаний. Для этого они привлекли две подконтрольные фирмы, а закупку засекретили, чтобы обеспечить их победу.

Ранее суд избрал меру пресечения организатору схемы. Подозреваемый был заключен под стражу.

Также отметим, что 20 октября Кабмин уволил Юрия Щиголя и Виктора Жора из Госспецсвязи.

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