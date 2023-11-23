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Зеленский подписал санкции против 147 россиян и граждан других стран

Четверг 23 ноября 2023 17:26
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Зеленский подписал санкции против 147 россиян и граждан других стран Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер" о санкциях в отношении 147 граждан РФ и других государств, связанных с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы указы №772/2023 и №773/2023.

В первый санкционный список попали 60 физических лиц – это граждан РФ, Украины, Кипра, Белоруссии, Германии, Узбекистана, Австрии, Великобритании.

В частности, в списке упомянуто:

  • бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, скрывающегося в РФ,
  • обвиняемого в крушении авиалайнера "Малазийских авиалиний" рейса МН17 Леонида Харченко,
  • т.н. уполномоченную по правам человека оккупационной администрации Донецкой области Дарью Морозову,
  • топ-менеджеров компаний группы USM российского олигарха Алишера Усманова, Назима Эфендиева, Вахтанга Кочарова и Валерия Казикаева,
  • жену эксголовы USM Ивана Стрешинского Наталью Давыдову,
  • сына жены Усманова Ирины Винер – Натана Винера.

Санкции против них вводятся на 10 лет. Также предусмотрена блокировка их активов, аннулирование лицензий, ограничение на транзит и торговые операции на территории Украины, запрет на приватизацию и публичные закупки.

Во второй санкционный список попали 87 физических лиц - граждан РФ.

Среди них:

  • экскеровник администрации президента РФ Анатолий Чубайс,
  • командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ Андрей Демин,
  • глава Счетной палаты и эксминистр финансов РФ Алексей Кудрин,
  • отец, жена и сын украинского коллаборанта Евгения Балицкого,
  • главный санитарный врач Москвы Елена Андреева,
  • гендиректор нижнегородской фирмы ООО "РемЭксСтрой" Александр Дорофеев,
  • генеральный директор ООО "Галактика" Александр Герман.

Санкции против 34 из них вводятся на 10 лет, 50 – на пять лет, против трех – на три года. Они предусматривают блокировку активов, лишение государственных наград, аннулирование лицензий, запрет на транзит и торговые операции на территории Украины, вывод капитала за границу, на приватизацию, покупку земли.

Санкции Украины против РФ

Украина ввела много уровней санкций против России и связанных с Кремлем олигархов. Еще в начале вторжения в 2022 году НБУ запретил обращение рубля и закрыл российские государственные банки. Украинские суды постоянно конфисковывают российские активы.

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский предложил ввестисанкции против Ирана на 50 лет. Закон уже принят Радой и вступил в силу. Ограничения будут затрагивать: полный запрет торговых операций; остановки транзита ресурсов; полетов и перевозки на территорию Украины; предотвращение выведения капиталов резидентами Ирана.

Добавим, что 18 ноября Украина приняла ряд санкций против поддерживающих РФ физических и юридических лиц.

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