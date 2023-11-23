Глава Евросовета рассказал о прогрессе украинского контрнаступления

Глава Европейского совета Шарль Мишель отметил успех Сил обороны Украины на юге страны и в Черноморском регионе в отпоре широкомасштабной военной агрессии РФ. Политик не согласился с тезами о том, что контрнаступление ВСУ якобы не достигло своих целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Евросовета для Kyiv Independent .

"Я не думаю, что это контрнаступление "провалилось"", - сказал Мишель, отвечая на вопрос о возможном влиянии медленных темпов производства и поставок Украине оборонной помощи от стран-партнеров, адаптирования РФ с международным санкциям на успех контрнаступательных операций ВСУ.

В этом контексте глава Евросовета привел два примера, которые, по его мнению, доказывают несоответствие действительности подобных утверждений о "провале" контрнаступления Сил обороны Украины.

"Во-первых, чрезвычайно важно то, как украинская армия добилась огромных успехов в Черном море. Это важный шаг в правильном направлении. Во-вторых, очень важен недавний прогресс, достигнутый на левом берегу Днепра", - объяснил он.

При этом Мишель соглашается с важностью дальнейшей поддержки Украины "большим военным потенциалом".

"Это то, что мы хотим сделать. Например, мы уже обучили более 30 000 солдат и будем делать больше", - сказал он.

Также глава Евросовета подчеркнул необходимость для ЕС ускорить и нарастить производство вооружений для предоставления его Украине.

Операции Сил обороны Украины в Черном море

Напомним, недавно украинские военные провели несколько успешных операций по уничтожению российских кораблей в Черном море. Так, 4 ноября Силы обороны ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму. В результате атаки был поврежден носитель "Калибров" корвет "Аскольд", который оккупанты собирались спустить на воду и ввести в состав Черноморского флота в декабре этого года.

Кроме того, 10 ноября разведчики ГУР провели успешную спецоперацию в Крыму. В поселке Черноморское были поражены два малых десантных корабля. Позже в ГУР подтвердили, что 10 ноября была проведена операция с использованием надводных дронов. Один корабль более старого проекта 1176 года "Акула", другой более новый - проекту 11770 года "Серна" пошли ко дну.

Как заявил 16 ноября президент Владимир Зеленский, РФ больше не может использовать Черное море как плацдарм для дестабилизации других регионов мира. Глава государства добавил, что этому поспособствовало создание Украиной первого в мире флота морских дронов.

Плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра

На прошлой неделе Морская пехота ВСУ подтвердила проведение серии успешных операций, в результате которых бойцам удалось закрепиться на нескольких участках на левом березу Днепра в Херсонской области.

При этом отметим, что официальные источники дают информацию о плацдармах дозированно. Как объясняет пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, этот участок сложный, не вся работа подлежит огласке. По ее словам, оккупантов отбросили от Днепра на расстояние от 3 до 8 километров.

Добавим, что опрошенные РБК-Украина эксперты не ожидают скорого большого наступления на фоне этого успеха ВСУ в Херсонской области. По той причине, что на создание нынешних плацдармов ушел почти год и пока в приоритете - буфер безопасности. Использовать его для условного "похода в Крым" можно будет только в перспективе, о которой говорить рано.