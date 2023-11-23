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ГУР провело кибероперацию против "Росавиации": в сеть попали секретные данные

Украина, Четверг 23 ноября 2023 08:44
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ГУР провело кибероперацию против "Росавиации": в сеть попали секретные данные Фото: ГУР провело кибероперацию против "Росавиации" (flickr com)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские разведчики провели кибероперацию против "Росавиации". Удалось получить секретные документы, свидетельствующие об авиаколлапсе РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

В результате кибератаки удалось получить большой объем закрытых служебных документов структурного подразделения Министерства транспорта РФ - Федерального агентства воздушного транспорта ("Росавиация").

Это ведомство отвечает за безопасность полетов и фиксирует все чрезвычайные случаи при использовании российской авиации. Среди полученных данных - перечень ежесуточных отчетов "Росавиации" в масштабах всей РФ за более чем полуторагодичный период.

ГУР проанализировало российские документы и пришло к выводу, что гражданская авиация России находится на грани коллапса. Главные факты:

  • В течение января 2023 было зафиксировано 185 авиапроисшествий. Лидером здесь стал российский ближнемагистральный самолет "сухой superjet" - 34 проблемных случая.
  • За первые 9 месяцев 2023 года в России выявили 150 случаев технических неисправностей самолетов. В 2022 году за этот же период было зафиксировано всего 50 случаев. То есть опасность полетов выросла втрое.
  • Наиболее проблемными местами российской авиации остаются двигатели и шасси, а также другие важные элементы гидросистемы, закрылки и программное обеспечение.
  • Россия испытывает серьезные трудности с обслуживанием бортов с большим налетом. Поэтому самолеты пытаются обслуживать в Иране без соответствующей сертификации.
  • По состоянию на март 2022 года россияне имели около 820 гражданских бортов. Через "кустарный сервис" Ирана прошли почти 70% авиапарка.
  • Острый дефицит запчастей привел к так называемому авиаканибализму. На "донорство" пустили более 35% самолетов.
  • В течение января 2023 среди 220 судов Airbus зафиксировано 19 различных отказов. В частности, в девяти самолетах зафиксировано 17 случаев задымления.
  • Из 230 самолетов Boeing, которые использует РФ, зафиксировано 33 технических отказа тех или иных систем самолета.
  • Не выдержал условий российской эксплуатации каждый седьмой бразильский Embraer, а их в РФ насчитывается 21.

Разведка отмечает, что состояние российской авиации является следствием санкций. Наиболее болезненными для россиян оказались: запрет на поставку самолетов и запчастей, отказ в техническом обслуживании, задержание российских судов за границей, ограничение доступа к метеорологической информации для аэронавигации.

"Сейчас Москва, подвергая смертельной опасности свое население, пытается всеми способами скрыть бесконечную кучу проблем с гражданской авиацией", - считает военная разведка Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины объявила подозрение руководителю "Росавиации" Александру Нерадько. Он дал российские армии самолеты, чтобы перекинуть оккупантов на фронт в Украину.

Также СБУ сообщила о подозрении олигарху Сергею Скуратову. Он является гендиректором "Уральских авиалиний", тоже помогающих Минобороны РФ.

Кроме того, недавно украинское сопротивление обнаружило, что гражданская авиакомпания I Fly Airlines помогает Кремлю в войне. В частности, перекидывает войск из Сибири в Ростов.

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