Имущество нардепа Дубинского, его матери и экс-жены арестовали
Печерский суд Киева арестовал имущество нардепа Александра Дубинского. Также под арест попало имущество матери депутата и бывшей супруги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение, опубликованное в Едином реестре судебных решений 22 ноября, и "Суспільне".
Решение об аресте было принято еще 10 ноября. В реестре не указываются имена и фамилии фигурантов. О том, что речь идет именно об Александре Дубинском указывает уточнение, что фигурант является основателем ОО "Лига финансового развития".
Среди соучредителей "Лига финансового развития" - пять человек, Дубинский - единственный нардеп.
Арест наложили в рамках дела по отмыванию денег и уклонению от налогов. Досудебное расследование занимается Государственное бюро расследований.
Дело было открыто на основании заявления исполнительного директора "Центр противодействия коррупции" о том, что мать и жена Дубинского за последние годы приобрели 24 квартиры, 17 авто, два дома и 70 соток земли стоимостью около 2,5 млн долларов.
При этом официальные доходы нардепа и его семьи не могли позволить им приобрести указанное имущество.
В заявлении ЦПК говорится, что народный депутат Украины имеет:
- 2 квартиры стоимостью 100 тысяч в пентхаусе 5-звездочного Fairmont Grand Hotel на Подоле в Киеве,
- 6 земельных участков в селе Хотив в Киевской области, на двух из которых построен дом;
- земельный участок с домом в Соломенском районе Киева,
- квартиру в элитном жилом комплексе "Французский квартал" в Печерском районе Киева,
- квартиру на массиве Теремки города Киева,
- на ноябрь 2019 года ему принадлежало 7 автомобилей, среди которых Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Honda и Subaru.
Его мать-пенсионерка имеет:
- 19 объектов недвижимости общей стоимостью около 1 млн долларов,
- 2 автомобиля Mercedes-Benz,
- 2 автомобиля BMW,
- автомобили Toyota Land Cruiser, Maserati Coupe Cambiocorsa и ЗАЗ Vida.
Бывшая жена является владелицей:
- 7 квартир в Киеве, большинство из которых рядом с квартирами нардепа,
- за несколько последних лет она стала владельцем недвижимости на сумму более 300 тысяч долларов.
Дела против Дубинского
Напомним, что 3 августа СБУ и ГБР проводили обыски у нардепа Александра Дубинского. Правоохранители отмечали, что они проверяют обстоятельства и законность выезда нардепа за границу на период военного положения.
Позже народному депутату сообщили о подозрении в служебном подлоге. По версии следствия, он выехал за пределы Украины под видом сопровождения своего отца на лечение.
В начале ноября правоохранители пришли с обысками к Дубинскому в рамках другого дела. Выяснилось, что нардеп организовал схему для выезда за границу родственника его супруги. Тот должен был перегнать элитный автомобиль Дубинского из Молдовы в Вену.
После обысков Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Дубинскому еще и в государственной измене. По информации правоохранителей, нардеп мог входить в состав преступной организации, сформированной российским Главным разведывательным управлением.
Суд в Киеве 14 ноября избрал Дубинскому новую меру пресечения, а именно - содержание под стражей на 60 суток без альтернативы залога.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.