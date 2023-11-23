ua en ru
Чт, 23 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Имущество нардепа Дубинского, его матери и экс-жены арестовали

Киев, Четверг 23 ноября 2023 15:04
UA EN RU
Имущество нардепа Дубинского, его матери и экс-жены арестовали Фото: нардеп Александр Дубинский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Печерский суд Киева арестовал имущество нардепа Александра Дубинского. Также под арест попало имущество матери депутата и бывшей супруги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение, опубликованное в Едином реестре судебных решений 22 ноября, и "Суспільне".

Решение об аресте было принято еще 10 ноября. В реестре не указываются имена и фамилии фигурантов. О том, что речь идет именно об Александре Дубинском указывает уточнение, что фигурант является основателем ОО "Лига финансового развития".

Среди соучредителей "Лига финансового развития" - пять человек, Дубинский - единственный нардеп.

Арест наложили в рамках дела по отмыванию денег и уклонению от налогов. Досудебное расследование занимается Государственное бюро расследований.

Дело было открыто на основании заявления исполнительного директора "Центр противодействия коррупции" о том, что мать и жена Дубинского за последние годы приобрели 24 квартиры, 17 авто, два дома и 70 соток земли стоимостью около 2,5 млн долларов.

При этом официальные доходы нардепа и его семьи не могли позволить им приобрести указанное имущество.

В заявлении ЦПК говорится, что народный депутат Украины имеет:

  • 2 квартиры стоимостью 100 тысяч в пентхаусе 5-звездочного Fairmont Grand Hotel на Подоле в Киеве,
  • 6 земельных участков в селе Хотив в Киевской области, на двух из которых построен дом;
  • земельный участок с домом в Соломенском районе Киева,
  • квартиру в элитном жилом комплексе "Французский квартал" в Печерском районе Киева,
  • квартиру на массиве Теремки города Киева,
  • на ноябрь 2019 года ему принадлежало 7 автомобилей, среди которых Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Honda и Subaru.

Его мать-пенсионерка имеет:

  • 19 объектов недвижимости общей стоимостью около 1 млн долларов,
  • 2 автомобиля Mercedes-Benz,
  • 2 автомобиля BMW,
  • автомобили Toyota Land Cruiser, Maserati Coupe Cambiocorsa и ЗАЗ Vida.

Бывшая жена является владелицей:

  • 7 квартир в Киеве, большинство из которых рядом с квартирами нардепа,
  • за несколько последних лет она стала владельцем недвижимости на сумму более 300 тысяч долларов.

Дела против Дубинского

Напомним, что 3 августа СБУ и ГБР проводили обыски у нардепа Александра Дубинского. Правоохранители отмечали, что они проверяют обстоятельства и законность выезда нардепа за границу на период военного положения.

Позже народному депутату сообщили о подозрении в служебном подлоге. По версии следствия, он выехал за пределы Украины под видом сопровождения своего отца на лечение.

В начале ноября правоохранители пришли с обысками к Дубинскому в рамках другого дела. Выяснилось, что нардеп организовал схему для выезда за границу родственника его супруги. Тот должен был перегнать элитный автомобиль Дубинского из Молдовы в Вену.

После обысков Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Дубинскому еще и в государственной измене. По информации правоохранителей, нардеп мог входить в состав преступной организации, сформированной российским Главным разведывательным управлением.

Суд в Киеве 14 ноября избрал Дубинскому новую меру пресечения, а именно - содержание под стражей на 60 суток без альтернативы залога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд Арест имущества
NEWS
Война РФ против Украины вошла в критический период, - внешняя разведка
Война РФ против Украины вошла в критический период, - внешняя разведка
DAILY
Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах