Келлог направлялся в Польшу во время российской дроновой атаки, - CNN

Специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог направлялся в Польшу в ночь на 10 сентября - когда произошла российская дроновая атака на эту страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Один из источников издания подтвердил, что Келлог планировал поездку в Польшу по поручению президента США Дональда Трампа. Оттуда он планировал отправиться в Украину.

"По словам источника, знакомого с его поездкой, генерал Кит Келлог, специальный посланник Трампа по вопросам Украины, направлялся в Польшу, когда произошло вторжение российских беспилотников. Ожидается, что он продолжит поездку в Украину в ближайшие дни", - сказано в материале.

Также отмечается, что вторжение российских беспилотников в польское воздушное пространство стало первым случаем целенаправленной атаки России на страну НАТО с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.