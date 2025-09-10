ua en ru
Келлог направлялся в Польшу во время российской дроновой атаки, - CNN

США, Среда 10 сентября 2025 20:44
Келлог направлялся в Польшу во время российской дроновой атаки, - CNN Фото: спецпосланник президента США Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог направлялся в Польшу в ночь на 10 сентября - когда произошла российская дроновая атака на эту страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Один из источников издания подтвердил, что Келлог планировал поездку в Польшу по поручению президента США Дональда Трампа. Оттуда он планировал отправиться в Украину.

"По словам источника, знакомого с его поездкой, генерал Кит Келлог, специальный посланник Трампа по вопросам Украины, направлялся в Польшу, когда произошло вторжение российских беспилотников. Ожидается, что он продолжит поездку в Украину в ближайшие дни", - сказано в материале.

Также отмечается, что вторжение российских беспилотников в польское воздушное пространство стало первым случаем целенаправленной атаки России на страну НАТО с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Атака дронов РФ на Польшу

Напомним, в ночь на 10 сентября Россия впервые направила на территорию Польши ударные дроны. На территорию страны залетели по меньшей мере 19 беспилотников. Сейчас обломки российских дронов нашли в 11 польских населенных пунктах.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал реакцию Альянса на инцидент в Польше "очень успешной". Он подчеркнул, что прошедшая ночь показала готовность НАТО защищать каждый сантиметр своей территории, в том числе и воздушное пространство.

Министерство обороны России в ответ на заявления стран НАТО заявило, что дальность дронов, которые атаковали Польшу, якобы "не превышает 700 километров" и заявили, что цели для поражения на территории Польши "не планировались". Кремль комментировать эту ситуацию отказался. Известно, что россияне врут: при исследовании обломков оказалось, что дроны были оснащены дополнительными топливными баками.

Что стоит за действиями Кремля, почему это произошло именно сейчас и как может отреагировать Альянс, - читайте в материале РБК-Украина.

