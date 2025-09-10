Келлог прямував до Польщі під час російської дронової атаки, - CNN
Спеціальний посланник президента США з питань України Кіт Келлог прямував до Польщі в ніч на 10 вересня - коли сталася російська дронова атака на цю країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Одне з джерел видання підтвердило, що Келлог планував поїздку до Польщі за дорученням президента США Дональда Трампа. Звідти він планував відправитися в Україну.
"За словами джерела, знайомого з його поїздкою, генерал Кіт Келлог, спеціальний посланник Трампа з питань України, прямував до Польщі, коли сталося вторгнення російських безпілотників. Очікується, що він продовжить поїздку до України найближчими днями", - сказано в матеріалі.
Також зазначається, що вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір стало першим випадком цілеспрямованої атаки Росії на країну НАТО з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Атака дронів РФ на Польщу
Нагадаємо, у ніч на 10 вересня Росія вперше спрямувала на територію Польщі ударні дрони. На територію країни залетіли щонайменше 19 безпілотників. Наразі уламки російських дронів знайшли в 11 польських населених пунктах.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав реакцію Альянсу на інцидент у Польщі "дуже успішною". Він підкреслив, що минула ніч показала готовність НАТО захищати кожен сантиметр своєї території, зокрема й повітряний простір.
Міністерство оборони Росії у відповідь на заяви країн НАТО заявило, що дальність дронів, які атакували Польщу, нібито "не перевищує 700 кілометрів" та заявили, що цілі для ураження на території Польщі "не планувалися". Кремль коментувати цю ситуацію відмовився. Відомо, що росіяни брешуть: під час дослідження уламків виявилося, що дрони були оснащені додатковими паливними баками.
Що стоїть за діями Кремля, чому це відбулося саме зараз та як може відреагувати Альянс, - читайте у матеріалі РБК-Україна.