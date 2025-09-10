Келлог прямував до Польщі під час російської дронової атаки, - CNN

Спеціальний посланник президента США з питань України Кіт Келлог прямував до Польщі в ніч на 10 вересня - коли сталася російська дронова атака на цю країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Одне з джерел видання підтвердило, що Келлог планував поїздку до Польщі за дорученням президента США Дональда Трампа. Звідти він планував відправитися в Україну.

"За словами джерела, знайомого з його поїздкою, генерал Кіт Келлог, спеціальний посланник Трампа з питань України, прямував до Польщі, коли сталося вторгнення російських безпілотників. Очікується, що він продовжить поїздку до України найближчими днями", - сказано в матеріалі.

Також зазначається, що вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір стало першим випадком цілеспрямованої атаки Росії на країну НАТО з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.