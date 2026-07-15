Танкеры с российской нефтью неделями ждут покупателей - Bloomberg

Россия все больше зависит от экспорта сырой нефти, поскольку украинские удары по НПЗ значительно сократили возможности переработки сырья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Сколько нефти экспортирует Россия

За четыре недели до 12 июля средний объем морских поставок российской сырой нефти составил 4,21 миллиона баррелей в сутки - всего на 10 тысяч баррелей меньше самого высокого показателя с начала полномасштабного вторжения.

Однако рост экспорта не означает быстрой продажи сырья - наоборот, все больше танкеров простаивают в море в ожидании покупателей или перевалки.

Где именно застряли танкеры

Пять танкеров с нефтью марки Urals стоят на якоре у египетского порта Мерса-эль-Хамра. Еще пять судов ждут у архипелага Риау недалеко от Сингапура - одного из главных районов работы так называемого "теневого флота", который перевозит российскую нефть в обход санкций.

Партии нефти Sokol, Sakhalin Blend и ESPO с Дальнего Востока также могут ожидать перевалки несколько недель. Поэтому общий объем российской нефти в море вырос примерно до 135 миллионов баррелей.

Почему возникла эта ситуация

По данным Bloomberg, причина - масштабные атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы России, в том числе "Газпром нефтехим Салават" и Афипский НПЗ.

Из-за этого объемы переработки нефти в России в июле упали до самого низкого уровня более чем за 21 год. Следствием явилось обострение дефицита горючего внутри страны и необходимость экспортировать нефть, которую невозможно переработать.

По данным ОПЕК, в июне Россия добывала 8,93 миллиона баррелей нефти в сутки, примерно на 830 тысяч баррелей меньше согласованного уровня в рамках договоренностей со странами-производителями.

Что происходит с доходами РФ

Экспортные доходы России сокращаются. По четырехнедельному среднему показателю валовая стоимость нефтяного экспорта к 12 июля составляла 1,68 миллиарда долларов в неделю - примерно на 200 миллионов меньше, чем неделей ранее.

Падение доходов связано, прежде всего, со снижением цен на нефть:

Urals из балтийских портов – 52,61 доллара за баррель;

Urals из черноморских портов – 52,13 доллара;

дальневосточная ESPO – 67 долларов за баррель;

нефть с доставкой в Индию дешевеет уже одиннадцатую неделю подряд, достигнув 70,58 доллара.

Что с поставками в Азию

Несмотря на общие проблемы, поставки в азиатские страны остаются высокими - за четыре недели до 12 июля они выросли до 4 миллионов баррелей в сутки, это самый большой показатель с начала полномасштабной войны.

В то же время, часть танкеров отправляется без указания конечного пункта назначения, что может свидетельствовать о поиске новых покупателей.