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Танкеры с российской нефтью неделями ждут покупателей - Bloomberg

05:31 15.07.2026 Ср
3 мин
Общий объем застрявшей в море нефти вырос до колоссальных масштабов
aimg Екатерина Коваль
Танкеры с российской нефтью неделями ждут покупателей - Bloomberg Фото: добыча нефти рекордно сократилась (Getty Images)
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Россия все больше зависит от экспорта сырой нефти, поскольку украинские удары по НПЗ значительно сократили возможности переработки сырья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сколько нефти экспортирует Россия

За четыре недели до 12 июля средний объем морских поставок российской сырой нефти составил 4,21 миллиона баррелей в сутки - всего на 10 тысяч баррелей меньше самого высокого показателя с начала полномасштабного вторжения.

Однако рост экспорта не означает быстрой продажи сырья - наоборот, все больше танкеров простаивают в море в ожидании покупателей или перевалки.

Где именно застряли танкеры

Пять танкеров с нефтью марки Urals стоят на якоре у египетского порта Мерса-эль-Хамра. Еще пять судов ждут у архипелага Риау недалеко от Сингапура - одного из главных районов работы так называемого "теневого флота", который перевозит российскую нефть в обход санкций.

Партии нефти Sokol, Sakhalin Blend и ESPO с Дальнего Востока также могут ожидать перевалки несколько недель. Поэтому общий объем российской нефти в море вырос примерно до 135 миллионов баррелей.

Почему возникла эта ситуация

По данным Bloomberg, причина - масштабные атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы России, в том числе "Газпром нефтехим Салават" и Афипский НПЗ.

Из-за этого объемы переработки нефти в России в июле упали до самого низкого уровня более чем за 21 год. Следствием явилось обострение дефицита горючего внутри страны и необходимость экспортировать нефть, которую невозможно переработать.

По данным ОПЕК, в июне Россия добывала 8,93 миллиона баррелей нефти в сутки, примерно на 830 тысяч баррелей меньше согласованного уровня в рамках договоренностей со странами-производителями.

Что происходит с доходами РФ

Экспортные доходы России сокращаются. По четырехнедельному среднему показателю валовая стоимость нефтяного экспорта к 12 июля составляла 1,68 миллиарда долларов в неделю - примерно на 200 миллионов меньше, чем неделей ранее.

Падение доходов связано, прежде всего, со снижением цен на нефть:

  • Urals из балтийских портов – 52,61 доллара за баррель;
  • Urals из черноморских портов – 52,13 доллара;
  • дальневосточная ESPO – 67 долларов за баррель;
  • нефть с доставкой в Индию дешевеет уже одиннадцатую неделю подряд, достигнув 70,58 доллара.

Что с поставками в Азию

Несмотря на общие проблемы, поставки в азиатские страны остаются высокими - за четыре недели до 12 июля они выросли до 4 миллионов баррелей в сутки, это самый большой показатель с начала полномасштабной войны.

В то же время, часть танкеров отправляется без указания конечного пункта назначения, что может свидетельствовать о поиске новых покупателей.

Напомним, из-за успешных украинских атак на топливную инфраструктуру нефтепереработка в России уже обвалилась до самого низкого уровня за последние 21 год, при этом Кремль даже скрыл официальную статистику из-за масштаба последствий.

Сам Путин недавно признал, что удары ВСУ повлекли "определенные проблемы с нефтепродуктами" в России, хотя и заверил, что ситуацию якобы удается стабилизировать.

По данным движения сопротивления "АТЕШ", российское командование на юге Украины из-за дефицита топлива уже ограничило заправку мобильных огневых групп и подразделений ПВО. Кроме того, производство бензина в России обеспечивает только около 65% сезонной потребности именно из-за ударов украинских дронов по крупнейшим НПЗ страны.

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