Танкеры с российской нефтью неделями ждут покупателей - Bloomberg
Россия все больше зависит от экспорта сырой нефти, поскольку украинские удары по НПЗ значительно сократили возможности переработки сырья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Сколько нефти экспортирует Россия
За четыре недели до 12 июля средний объем морских поставок российской сырой нефти составил 4,21 миллиона баррелей в сутки - всего на 10 тысяч баррелей меньше самого высокого показателя с начала полномасштабного вторжения.
Однако рост экспорта не означает быстрой продажи сырья - наоборот, все больше танкеров простаивают в море в ожидании покупателей или перевалки.
Где именно застряли танкеры
Пять танкеров с нефтью марки Urals стоят на якоре у египетского порта Мерса-эль-Хамра. Еще пять судов ждут у архипелага Риау недалеко от Сингапура - одного из главных районов работы так называемого "теневого флота", который перевозит российскую нефть в обход санкций.
Партии нефти Sokol, Sakhalin Blend и ESPO с Дальнего Востока также могут ожидать перевалки несколько недель. Поэтому общий объем российской нефти в море вырос примерно до 135 миллионов баррелей.
Почему возникла эта ситуация
По данным Bloomberg, причина - масштабные атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы России, в том числе "Газпром нефтехим Салават" и Афипский НПЗ.
Из-за этого объемы переработки нефти в России в июле упали до самого низкого уровня более чем за 21 год. Следствием явилось обострение дефицита горючего внутри страны и необходимость экспортировать нефть, которую невозможно переработать.
По данным ОПЕК, в июне Россия добывала 8,93 миллиона баррелей нефти в сутки, примерно на 830 тысяч баррелей меньше согласованного уровня в рамках договоренностей со странами-производителями.
Что происходит с доходами РФ
Экспортные доходы России сокращаются. По четырехнедельному среднему показателю валовая стоимость нефтяного экспорта к 12 июля составляла 1,68 миллиарда долларов в неделю - примерно на 200 миллионов меньше, чем неделей ранее.
Падение доходов связано, прежде всего, со снижением цен на нефть:
- Urals из балтийских портов – 52,61 доллара за баррель;
- Urals из черноморских портов – 52,13 доллара;
- дальневосточная ESPO – 67 долларов за баррель;
- нефть с доставкой в Индию дешевеет уже одиннадцатую неделю подряд, достигнув 70,58 доллара.
Что с поставками в Азию
Несмотря на общие проблемы, поставки в азиатские страны остаются высокими - за четыре недели до 12 июля они выросли до 4 миллионов баррелей в сутки, это самый большой показатель с начала полномасштабной войны.
В то же время, часть танкеров отправляется без указания конечного пункта назначения, что может свидетельствовать о поиске новых покупателей.
Напомним, из-за успешных украинских атак на топливную инфраструктуру нефтепереработка в России уже обвалилась до самого низкого уровня за последние 21 год, при этом Кремль даже скрыл официальную статистику из-за масштаба последствий.
Сам Путин недавно признал, что удары ВСУ повлекли "определенные проблемы с нефтепродуктами" в России, хотя и заверил, что ситуацию якобы удается стабилизировать.
По данным движения сопротивления "АТЕШ", российское командование на юге Украины из-за дефицита топлива уже ограничило заправку мобильных огневых групп и подразделений ПВО. Кроме того, производство бензина в России обеспечивает только около 65% сезонной потребности именно из-за ударов украинских дронов по крупнейшим НПЗ страны.