Льготное поступление-2026: что изменилось для абитуриентов с ВОТ

Абитуриенты с временно оккупированных территорий и районов активных боевых действий теперь могут воспользоваться специальными условиями вступления независимо от того, когда выехали из этих территорий. В Министерстве образования и науки объяснили, что изменения касаются поступления по квоте-2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины .

Главное: Отмена ограничений. Для поступающих из ВОТ и зон боевых действий отменили требование об обязательной дате выезда.

Для поступающих из ВОТ и зон боевых действий отменили требование об обязательной дате выезда. Суть квоты-2. Абитуриенты из опасных регионов конкурируют в отдельном конкурсе, что существенно повышает их шансы на поступление.

Абитуриенты из опасных регионов конкурируют в отдельном конкурсе, что существенно повышает их шансы на поступление. Формат экзаменов. Выехавшие до 1 октября 2025 года вступают по НМТ. Выехавшие позже или до сих пор находящиеся в оккупации абитуриенты могут выбрать собеседование вместо НМТ.

Выехавшие до 1 октября 2025 года вступают по НМТ. Выехавшие позже или до сих пор находящиеся в оккупации абитуриенты могут выбрать собеседование вместо НМТ. Первый шаг. Перед подачей заявлений необходимо лично или дистанционно обратиться в приемную комиссию любого вуза, чтобы зарегистрировать право на льготу в базе ЕГЕБО.

Перед подачей заявлений необходимо лично или дистанционно обратиться в приемную комиссию любого вуза, чтобы зарегистрировать право на льготу в базе ЕГЕБО. Сроки кампании. Прием заявлений на бакалавриат и медицинскую магистратуру через электронные кабинеты начнется 19 июля и продлится до 1 августа.

Какое ограничение отменили

В МОН напомнили, что в этом году для поступающих с временно оккупированных территорий (ВОТ) и территорий активных боевых действий отменили требование о дате перемещения.

Ранее воспользоваться вступлением по квоте-2 могли только те абитуриенты, которые выехали после 1 октября, предшествовавшего вступительной кампании. Теперь это ограничение больше не действует.

Что такое квота-2

Квота-2 - это отдельно зарезервированные бюджетные места для поступающих, место жительства которых зарегистрировано или задекларировано на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий.

Такие абитуриенты принимают участие в отдельном конкурсе на бюджетные места, а не конкурируют с общим потоком абитуриентов, что повышает их шансы на поступление.

Как будет происходить поступление

В министерстве пояснили, что порядок поступления зависит от того, где находится абитуриент.

Если поступающий выехал из ВОТ или территории активных боевых действий до 1 октября 2025 года, он поступает по результатам НМТ, но принимает участие в конкурсе в пределах квоты-2.

Если же абитуриент до сих пор находится на ВОТ или территории активных боевых действий или переместился после 1 октября 2025 года, он может самостоятельно выбрать способ поступления: использовать результаты НМТ или пройти собеседования по предметам НМТ в избранном учреждении высшего образования.

Что нужно сделать перед подачей заявлений

Перед подачей первого заявления поступающим необходимо обратиться в приемную комиссию любого учреждения высшего образования, чтобы зарегистрировать право на специальные условия поступления в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕДЕБО).

После этого можно пользоваться электронным кабинетом абитуриента, через который регистрируются на творческие конкурсы и собеседования, подают заявления, отслеживают их статус и подтверждают выбор места обучения после получения рекомендации к зачислению.

В МОН напомнили, что подача заявлений на бакалавриат и медицинскую магистратуру начнется 19 июля и продлится до 18:00 1 августа.