ua en ru
Пт, 10 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Льготное поступление-2026: что изменилось для абитуриентов с ВОТ

06:40 10.07.2026 Пт
3 мин
Как абитуриентам из ВОТ получить бюджетное место в университете?
aimg Татьяна Веремеева
Льготное поступление-2026: что изменилось для абитуриентов с ВОТ Фото: В Украине обновили правила поступления для абитуриентов с ВОТ (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Абитуриенты с временно оккупированных территорий и районов активных боевых действий теперь могут воспользоваться специальными условиями вступления независимо от того, когда выехали из этих территорий. В Министерстве образования и науки объяснили, что изменения касаются поступления по квоте-2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Главное:

  • Отмена ограничений. Для поступающих из ВОТ и зон боевых действий отменили требование об обязательной дате выезда.
  • Суть квоты-2. Абитуриенты из опасных регионов конкурируют в отдельном конкурсе, что существенно повышает их шансы на поступление.
  • Формат экзаменов. Выехавшие до 1 октября 2025 года вступают по НМТ. Выехавшие позже или до сих пор находящиеся в оккупации абитуриенты могут выбрать собеседование вместо НМТ.
  • Первый шаг. Перед подачей заявлений необходимо лично или дистанционно обратиться в приемную комиссию любого вуза, чтобы зарегистрировать право на льготу в базе ЕГЕБО.
  • Сроки кампании. Прием заявлений на бакалавриат и медицинскую магистратуру через электронные кабинеты начнется 19 июля и продлится до 1 августа.

Какое ограничение отменили

В МОН напомнили, что в этом году для поступающих с временно оккупированных территорий (ВОТ) и территорий активных боевых действий отменили требование о дате перемещения.

Ранее воспользоваться вступлением по квоте-2 могли только те абитуриенты, которые выехали после 1 октября, предшествовавшего вступительной кампании. Теперь это ограничение больше не действует.

Читайте также: Результаты НМТ-2026: где искать свои баллы и как получить справку с печатью УЦОКО

Что такое квота-2

Квота-2 - это отдельно зарезервированные бюджетные места для поступающих, место жительства которых зарегистрировано или задекларировано на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий.

Такие абитуриенты принимают участие в отдельном конкурсе на бюджетные места, а не конкурируют с общим потоком абитуриентов, что повышает их шансы на поступление.

Как будет происходить поступление

В министерстве пояснили, что порядок поступления зависит от того, где находится абитуриент.

Если поступающий выехал из ВОТ или территории активных боевых действий до 1 октября 2025 года, он поступает по результатам НМТ, но принимает участие в конкурсе в пределах квоты-2.

Если же абитуриент до сих пор находится на ВОТ или территории активных боевых действий или переместился после 1 октября 2025 года, он может самостоятельно выбрать способ поступления: использовать результаты НМТ или пройти собеседования по предметам НМТ в избранном учреждении высшего образования.

Что нужно сделать перед подачей заявлений

Перед подачей первого заявления поступающим необходимо обратиться в приемную комиссию любого учреждения высшего образования, чтобы зарегистрировать право на специальные условия поступления в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕДЕБО).

После этого можно пользоваться электронным кабинетом абитуриента, через который регистрируются на творческие конкурсы и собеседования, подают заявления, отслеживают их статус и подтверждают выбор места обучения после получения рекомендации к зачислению.

В МОН напомнили, что подача заявлений на бакалавриат и медицинскую магистратуру начнется 19 июля и продлится до 18:00 1 августа.

Напомним, Министерство образования и науки обновило Порядок приема в заведения высшего образования на 2026 год. Изменения предусматривают новые региональные коэффициенты для поддержки университетов в прифронтовых областях, расширение возможностей дистанционного сдачи вступительных испытаний, упрощение поступления по квоте-2 для абитуриентов с ВОТ, а также новый алгоритм распределения бюджетных мест.

Также РБК-Украина рассказывала об основных особенностях вступительной кампании в вузы в 2026 году.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Образование в Украине Вступительная кампания Абитуриенты Минобразования
Новости
Разведка Израиля предупредила о новом плане покушения Ирана на Трампа - WSJ
Разведка Израиля предупредила о новом плане покушения Ирана на Трампа - WSJ
Аналитика
Мы финансируем и технологии двойного назначения: интервью с вице-президентом ЕИБ Нехаммером
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мы финансируем и технологии двойного назначения: интервью с вице-президентом ЕИБ Нехаммером