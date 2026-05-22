Поступление 2026. Как будет работать региональный коэффициент для прифронтовых вузов: объяснение Каразина
Абитуриенты, которые во время этой вступительной кампании будут выбирать для обучения прифронтовые высшие учебные заведения, смогут получить дополнительное преимущество при расчете конкурсного балла. Ожидается, что коэффициент будет составлять 1,07.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала ректор ХНУ Татьяна Кагановская.
Главное:
- Региональный коэффициент 1,07: для абитуриентов прифронтовых университетов сохранят повышенный коэффициент, что увеличит шансы на поступление.
- Безопасность и гибкость: из-за рисков безопасности ЗВО предлагают выбор между дневной, заочной и новой дистанционной формами обучения.
- Строгий военный учет: военно-учетные документы поступающих должны быть в полном порядке.
- Курс на восстановление: учебные программы Каразинского и других университетов обновили под нужды восстановления страны, добавив междисциплинарные ІТ-, инженерные и робототехнические направления.
Льготные коэффициенты для прифронтовых ЗВО
"Ожидаем, что как и в предыдущие годы, эта категория заведений высшего образования будет иметь региональный коэффициент 1.07, что позволит абитуриентам при поступлении в них иметь более высокий конкурсный балл", - заявила ректор.
Вместе с тем в университете напоминают о строгом соблюдении правил военного учета. Все абитуриенты, которые по закону находятся на военном учете, обязаны предоставить военно-учетные документы в полном порядке.
Гибкие форматы и безопасность обучения
Учитывая ситуацию с безопасностью, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина делает ставку на диверсификацию учебного процесса. Для обеспечения безопасности студентов разработано несколько моделей:
- дневная;
- заочная;
- обновленная дистанционная форма, которая сейчас развивается как отдельный современный формат.
Это позволяет абитуриентам выбирать наиболее реалистичный и безопасный вариант получения образования без выезда из региона или наоборот - находясь в эвакуации.
Обновление программ под нужды восстановления страны
Кроме условий безопасности, ХНУ модернизировал содержание обучения, ориентируясь на европейские тренды и будущее восстановление Украины. На смену классическим подходам приходят междисциплинарные программы, объединяющие различные отрасли:
- киберфизические системы и робототехнику;
- менеджмент и учет в бизнесе;
- науки о Земле;
- современные программы в сфере ІТ, инженерии и комплаенса.
Такие обновления призваны предоставить студентам возможность формировать индивидуальную образовательную траекторию и получать профессии, которые будут иметь критическое значение для восстановления государства после войны.
"Я всегда говорю абитуриентам: сегодня вы выбираете сообщество, с которым будете проходить очень сложный, но очень важный путь - путь образования в условиях войны и восстановления Украины. И для нас большая честь, что многие молодые люди выбирают именно Каразинский университет как свой старт на этом пути", - говорит Кагановская.
