Проверку ВУД абитуриентов автоматизировали: кого это касается и как будет работать
Проверку военно-учетных документов (ВУД) во время вступительной кампании в Украине автоматизировали. Этот процесс будет осуществляться через Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки (МОН) Украины.
Главное:
- Что изменилось: с 10 июля в ЕГЭБО заработала автоматическая проверка военно-учетных документов (ВУД) для поступающих - через взаимодействие с реестром Минобороны.
- Упрощение: механизм минимизирует ручные проверки, поскольку система автоматически формирует запрос после подачи абитуриентом первого заявления.
- Кто должен проходить: проверка касается мужчин в возрасте от 17 лет, а также женщин в возрасте от 17 лет, которые получили медицинское образование и поступают на основе НРК5, НРК6 или НРК7.
- Исключения: абитуриенты с временно оккупированных территорий (ВОТ) с подтвержденными спец-условиями поступления в прохождение этой проверки не нуждаются.
- Если произошла ошибка: если статус "В процессе проверки" или "Ошибка системы" не обновляется более 3-х суток, следует обратиться в техподдержку по адресу vod@inforesurs.gov.ua.
Что и для кого изменит автоматическая проверка
Украинцам рассказали, что МОН (совместно с Министерством обороны Украины) автоматизировало проверку военно-учетных документов во время вступительной кампании.
Речь о том, что с 10 июля 2026 года в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) заработало информационное взаимодействие с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов.
Сообщается, что новый механизм упрощает процедуру поступления.
"После подачи первого заявления проверка военно-учетных документов будет производиться автоматически через взаимодействие государственных реестров", - объяснили в МОН.
Уточняется, что такое нововведение:
- уменьшает количество ручных проверок для учебных заведений;
- ускоряет обработку документов поступающих.
Проверку ВУД поступающих в 2026 году автоматизировали (инфографика: mon.gov.ua)
Как будет работать проверка ВУД абитуриентов
Согласно информации МОН, автоматическая проверка будет запускаться после подачи поступающим первого заявления через электронный кабинет:
- сначала система сформирует запрос в реестр Минобороны;
- затем - вернет результат проверки в ЕГЭБО.
Иллюстративное изображение электронного кабинета поступающего на сайте ЕГЭБО (инфографика: mon.gov.ua)
Если нужно, учебное заведение сможет повторно инициировать проверку "вручную" - через функцию "Проверить ВУД" в ЕГЭБО.
Когда стартует подача заявлений на бакалаврат
В МОН напомнили, что подача заявлений на поступление на бакалаврат в 2026 году:
- начинается в воскресенье, 19 июля;
- продлится до 18:00 субботы, 1 августа.
При этом уже сейчас идет подача заявлений в заведения профессионального и профессионального высшего образования.
Кого именно касается автоматическая проверка
Прежде всего, контроль ВУД будет осуществляться в рамках выполнения требований к зачислению граждан Украины мужского пола в возрасте от 17 лет.
Кроме того, проверка военно-учетных документов во время вступительной кампании касается гражданок Украины в возрасте от 17 лет, которые:
- поступают на основе НРК5 (младший специалист, профессиональный младший бакалавр, младший бакалавр), НРК6 (бакалавр) или НРК7 (магистр, специалист);
- получили образование по медицинским специальностям (по определенным законодательством условиям).
НРК - Национальная рамка квалификаций (инфографика: facebook.com/Inforesurs)
Будут ли проверять ВУД поступающих с ВТО
По данным МОН, поступающие с временно оккупированных территорий (ВОТ), которые имеют подтвержденные специальные условия поступления в ЕГЭБО, не нуждаются в успешном прохождении проверки военно-учетного документа для зачисления.
Сообщается также, что после отмены военного положения у таких соискателей будет отсрочка продолжительностью 7 дней - для оформления военного учета в соответствии с действующим законодательством.
Что будут означать результаты проверки ВУД
Украинцам объяснили, что проверка пройдена успешно, если система выдает один из таких статусов:
- ВУД подтвержден;
- лицо исключено из военного учета;
- лицо снято с учета;
- нет требования наличия ВУД (лицо идентифицировано как такое, которое не нуждается в ВУД).
Что делать, если система сообщила об ошибке
Если статус имеет значение "В процессе проверки" или "Ошибка системы", поступающему рекомендуется подождать.
При условии, что статус не меняется в течение трех суток, нужно:
- обратиться в службу поддержки электронных кабинетов по адресу vod@inforesurs.gov.ua (тема письма: "Проверка ВУД");
- добавить к обращению сканкопию военно-учетного документа.
Между тем если система сообщает об отсутствии РНУКПН, ошибках в персональных данных или невозможности идентифицировать личность, учебное заведение должно:
- проверить корректность внесенных в ЕГЭБО данных;
- инициировать повторную проверку.
Напомним, ранее мы рассказывали о военном документе в смартфоне - как школьникам получить е-ВУД и когда он понадобится.
Кроме того, мы объясняли, как МОН обновило правила поступления для абитуриентов в 2026 году.
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