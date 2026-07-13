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Проверку ВУД абитуриентов автоматизировали: кого это касается и как будет работать

11:42 13.07.2026 Пн
4 мин
Когда именно будет запускаться автоматическая проверка военно-учетных документов поступающих?
aimg Ирина Костенко
Проверку ВУД абитуриентов автоматизировали: кого это касается и как будет работать Проверка военно-учетных документов абитуриентов теперь автоматическая (фото иллюстративное: Getty Images)
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Проверку военно-учетных документов (ВУД) во время вступительной кампании в Украине автоматизировали. Этот процесс будет осуществляться через Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки (МОН) Украины.

Главное:

  • Что изменилось: с 10 июля в ЕГЭБО заработала автоматическая проверка военно-учетных документов (ВУД) для поступающих - через взаимодействие с реестром Минобороны.
  • Упрощение: механизм минимизирует ручные проверки, поскольку система автоматически формирует запрос после подачи абитуриентом первого заявления.
  • Кто должен проходить: проверка касается мужчин в возрасте от 17 лет, а также женщин в возрасте от 17 лет, которые получили медицинское образование и поступают на основе НРК5, НРК6 или НРК7.
  • Исключения: абитуриенты с временно оккупированных территорий (ВОТ) с подтвержденными спец-условиями поступления в прохождение этой проверки не нуждаются.
  • Если произошла ошибка: если статус "В процессе проверки" или "Ошибка системы" не обновляется более 3-х суток, следует обратиться в техподдержку по адресу vod@inforesurs.gov.ua.

Что и для кого изменит автоматическая проверка

Украинцам рассказали, что МОН (совместно с Министерством обороны Украины) автоматизировало проверку военно-учетных документов во время вступительной кампании.

Речь о том, что с 10 июля 2026 года в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) заработало информационное взаимодействие с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов.

Сообщается, что новый механизм упрощает процедуру поступления.

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"После подачи первого заявления проверка военно-учетных документов будет производиться автоматически через взаимодействие государственных реестров", - объяснили в МОН.

Уточняется, что такое нововведение:

  • уменьшает количество ручных проверок для учебных заведений;
  • ускоряет обработку документов поступающих.

Проверку ВУД абитуриентов автоматизировали: кого это касается и как будет работатьПроверку ВУД поступающих в 2026 году автоматизировали (инфографика: mon.gov.ua)

Как будет работать проверка ВУД абитуриентов

Согласно информации МОН, автоматическая проверка будет запускаться после подачи поступающим первого заявления через электронный кабинет:

  • сначала система сформирует запрос в реестр Минобороны;
  • затем - вернет результат проверки в ЕГЭБО.

Проверку ВУД абитуриентов автоматизировали: кого это касается и как будет работатьИллюстративное изображение электронного кабинета поступающего на сайте ЕГЭБО (инфографика: mon.gov.ua)

Если нужно, учебное заведение сможет повторно инициировать проверку "вручную" - через функцию "Проверить ВУД" в ЕГЭБО.

Когда стартует подача заявлений на бакалаврат

В МОН напомнили, что подача заявлений на поступление на бакалаврат в 2026 году:

  • начинается в воскресенье, 19 июля;
  • продлится до 18:00 субботы, 1 августа.

При этом уже сейчас идет подача заявлений в заведения профессионального и профессионального высшего образования.

Кого именно касается автоматическая проверка

Прежде всего, контроль ВУД будет осуществляться в рамках выполнения требований к зачислению граждан Украины мужского пола в возрасте от 17 лет.

Кроме того, проверка военно-учетных документов во время вступительной кампании касается гражданок Украины в возрасте от 17 лет, которые:

  • поступают на основе НРК5 (младший специалист, профессиональный младший бакалавр, младший бакалавр), НРК6 (бакалавр) или НРК7 (магистр, специалист);
  • получили образование по медицинским специальностям (по определенным законодательством условиям).

Проверку ВУД абитуриентов автоматизировали: кого это касается и как будет работатьНРК - Национальная рамка квалификаций (инфографика: facebook.com/Inforesurs)

Будут ли проверять ВУД поступающих с ВТО

По данным МОН, поступающие с временно оккупированных территорий (ВОТ), которые имеют подтвержденные специальные условия поступления в ЕГЭБО, не нуждаются в успешном прохождении проверки военно-учетного документа для зачисления.

Сообщается также, что после отмены военного положения у таких соискателей будет отсрочка продолжительностью 7 дней - для оформления военного учета в соответствии с действующим законодательством.

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Что будут означать результаты проверки ВУД

Украинцам объяснили, что проверка пройдена успешно, если система выдает один из таких статусов:

  • ВУД подтвержден;
  • лицо исключено из военного учета;
  • лицо снято с учета;
  • нет требования наличия ВУД (лицо идентифицировано как такое, которое не нуждается в ВУД).

Что делать, если система сообщила об ошибке

Если статус имеет значение "В процессе проверки" или "Ошибка системы", поступающему рекомендуется подождать.

При условии, что статус не меняется в течение трех суток, нужно:

  • обратиться в службу поддержки электронных кабинетов по адресу vod@inforesurs.gov.ua (тема письма: "Проверка ВУД");
  • добавить к обращению сканкопию военно-учетного документа.

Между тем если система сообщает об отсутствии РНУКПН, ошибках в персональных данных или невозможности идентифицировать личность, учебное заведение должно:

  • проверить корректность внесенных в ЕГЭБО данных;
  • инициировать повторную проверку.

Напомним, ранее мы рассказывали о военном документе в смартфоне - как школьникам получить е-ВУД и когда он понадобится.

Кроме того, мы объясняли, как МОН обновило правила поступления для абитуриентов в 2026 году.

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