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Главная » Жизнь » Образование

Шансы на бюджет возрастут: в Украине обновили правила поступления в вузы

16:29 07.07.2026 Вт
4 мин
Часть абитуриентов сможет сдавать вступительные экзамены из дома
aimg Татьяна Веремеева
Шансы на бюджет возрастут: в Украине обновили правила поступления в вузы Фото: Вступительная кампания (Getty Images)
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В Украине утвердили изменения в Порядок приема в учреждения высшего образования. Обновления предусматривают новые правила для поступающих с прифронтовых территорий, условия проведения вступительных испытаний и распределения бюджетных мест.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).

Главное:

  • Новые коэффициенты: МОН обновило региональные коэффициенты для поддержки университетов в восьми областях.
  • Экзамены в онлайн-формате: Расширен список категорий для дистанционного сдачи творческих конкурсов и экзаменов.
  • Льготы для ВОТ: Для абитуриентов с временно оккупированных территорий отменили жесткое требование по конкретной дате перемещения для поступления по квоте-2.
  • Адресное размещение бюджета: Изменен алгоритм распределения бюджетных мест - теперь творческие и технические конкурсы по результатам НМТ и внутренних экзаменов будут проводить отдельно.
  • Конфиденциальность записей: Видеофиксация испытаний остается обязательной, однако видео с участием лиц с инвалидностью, силовиков и поступающих из ВОТ публиковать в сети не будут.
  • Упрощение для магистров: Для поступления на магистерские программы здравоохранения позволили использовать результаты единого квалификационного экзамена "Крок Б".

Изменили региональные коэффициенты

В МОН уточнили значение регионального коэффициента, который используют во время вступительной кампании для поддержки учебных заведений в отдельных регионах.

Теперь коэффициент составляет:

  • 1,04 - для учреждений высшего образования Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областей;
  • 1,07 - для учреждений Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей.

Как пояснили в министерстве, это должно повысить шансы поступающих в университеты в регионах, нуждающихся в дополнительной поддержке.

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Вступительные экзамены в дистанционном формате

МОН также расширило перечень категорий абитуриентов, которые могут проходить творческие конкурсы и профессиональные экзамены дистанционно.

Теперь такую возможность получат не только поступающие с временно оккупированных территорий, но и абитуриенты, которые сдавали НМТ или ЕВЭ в районах активных или возможных боевых действий Окончательное решение будет приниматься приемной комиссией.

Кроме того, право на дистанционное прохождение вступительных экзаменов получили сотрудники полиции и ГСЧС, выполняющие служебные задания в зоне боевых действий или на прифронтовых территориях. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие командировку.

Также дистанционный формат могут разрешить:

  • поступающим в аспирантуру и докторантуру искусства;
  • лицам, которые уже имеют определенную степень высшего образования и поступают на тот же уровень по другой специальности.

Для поступающих с ВОТ отменили одно из требований

Еще одно изменение касается поступающих с временно оккупированных территорий и районов активных боевых действий, поступающих по квоте-2.

МОН отменило требование о дате перемещения. Ранее воспользоваться квотой могли только те, кто уехал после 1 октября года, предшествовавшего вступлению. Теперь это ограничение больше не действует.

Изменится алгоритм распределения бюджетных мест

Для более прозрачного адресного размещения бюджетных мест введено разделение технических конкурсов.

Отдельно будут проводить конкурсы:

  • по результатам НМТ, ЕВЭ и ЕПВИ;
  • по результатам внутренних вступительных испытаний учебных заведений.

Видеозаписи отдельных абитуриентов не будут публиковать

В МОН напомнили, что видеофиксация вступительных экзаменов (кроме профессиональных экзаменов) остается обязательной.

В то же время, записи с участием лиц с инвалидностью, жителей временно оккупированных территорий, а также полицейских и спасателей не будут обнародованы. Они будут храниться только в приемных комиссиях для проверки при необходимости.

Изменения для поступления в магистратуру

Обновления также касаются поступающих на магистерские программы по здравоохранению, которые уже имеют степень бакалавра (кроме специальности "Фармация").

Они смогут использовать результаты Единого государственного квалификационного экзамена "Крок Б", сданного в 2024, 2025 или 2026 годах. Для таких результатов утверждена отдельная таблица перевода баллов в шкалу 100-200.

В министерстве напомнили, что правила по количеству заявлений не изменились: поступающие могут подать до 10 заявлений, из которых не более пяти - на бюджетные места. После подачи изменить определенную приоритетность заявлений невозможно.

Напомним, в Украине завершается регистрация на творческие конкурсы и собеседования для поступления на бакалавриат. До 10 июля зарегистрироваться должны поступающие, претендующие на бюджетные места, а до 25 июля - вступающие только на контракт. Регистрация проходит через электронный кабинет поступающего в ЕГЭБО.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что при поступлении в заведения высшего образования конкурсный балл формируется не только по результатам НМТ. На него также влияют весовые коэффициенты для разных предметов в зависимости от специальности, минимальные проходные баллы и дополнительные бонусы для отдельных категорий абитуриентов, в том числе выпускников подготовительных отделений и спортсменов.

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