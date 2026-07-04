Определили лучшие вузы: кто возглавил рейтинг "ТОП-200 Украина 2026"
Обнародовали результаты двадцатого ежегодного академического рейтинга "ТОП-200 Украина 2026". В этом году лидером списка впервые стал Национальный университет "Львовская политехника".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "ЄвроОсвіта".
Главное:
- Лидером стал Львов: Национальный университет "Львовская политехника" впервые возглавил рейтинг "ТОП-200 Украина 2026".
- Акцент на устойчивости: Методология усилила вес показателей социальной ответственности, экологических инициатив и вклада университетов в цели устойчивого развития.
- География лидеров: В топ-20 вошли вузы из 11 городов Украины, при этом наибольшее представительство имеют Киев (7 заведений) и Львов (3 заведения).
Кто возглавил рейтинг
Первое место заняла "Львовская политехника", сместившая лидеров предыдущих лет благодаря высоким показателям в международных рейтингах, в частности QS Sustainability и THE Sustainability Impact. Совокупный индекс университета составил 5,11.
Первая десятка рейтинга "ТОП-200 Украина 2026":
- Национальный университет "Львовская политехника" (индекс 5,11)
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (5,91)
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (6,29)
- Сумский государственный университет (7,14)
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко (8,76)
- Харьковский Национальный университет имени В.Н. Каразина (8,9)
- Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника (11,09)
- Национальный технический университет "Днепровская политехника" (11,75)
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (11,91)
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (13,92)
Методология и изменения
Рейтинг разработал Центр международных проектов "ЄвроОсвіта" по рекомендациям IREG Observatory. Он учитывает современные вызовы, вызванные войной и структурными реформами в образовании.
В этом году разработчики усилили акцент на показателях:
- вклада вузов в цели устойчивого развития;
- социальной ответственности;
- инновационной и международной конкурентоспособности.
Всего в двадцатку лучших вошли 7 киевских заведений, 3 львовских, по два из Днепра и Харькова, а также представители Ивано-Франковска, Сум, Одессы, Ужгорода, Ровно и Черновцов.
Читайте также о том, кто вошел в рейтинг лучших университетов по показателям Scopus 2026 года.
Раньше мы делились рейтингом 10 лучших частных университетов Украины.