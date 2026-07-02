Поступление в колледжи 2026: как подать заявку и что нужно знать абитуриентам
В Украине стартовала вступительная кампания в заведения профессионального образования. В этом году в колледжи могут поступать как выпускники 9 и 11 классов, так и взрослые, стремящиеся сменить профессию или получить новую профессию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Главное:
- Дедлайн: Подать заявление на поступление в профессиональный колледж нужно до 1 сентября.
- Условия отбора: Сдача НМТ не требуется - каждое заведение самостоятельно определяет порядок проведения собеседований или вступительных экзаменов.
- Как подать: Лично в заведении или онлайн через электронный кабинет в ЕДЕБО.
- Финансирование: Доступные бюджетные места (государственный/региональный заказ) и обучение по контракту.
- Военный учет: Мужчины призывного возраста обязательно должны добавить в пакет документов копию военно-учетного документа.
- Стипендии: Студенты могут получать стипендиальные выплаты (от 1250 грн) и при необходимости проживать в общежитии.
Главное о вступительной кампании
Для поступления в профтехи сдавать национального мультипредметного теста (НМТ) не обязательно. Каждое заведение самостоятельно определяет условия отбора, поэтому абитуриентам, как правило, следует готовиться к собеседованию или вступительным испытаниям.
- Дедлайн: Подать заявление необходимо до 1 сентября.
- Как подать: Лично в учебном заведении или дистанционно через электронный кабинет в ЕГЕБО.
- Финансирование: Можно претендовать на места государственного или регионального заказа или выбрать обучение по контракту.
Список документов
Стандартный пакет для поступления включает:
- заявление;
- документ об образовании с приложением;
- медицинскую справку;
- фотографии;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- документы, подтверждающие право на льготы (при наличии).
Важно: Военнообязанные поступающие дополнительно должны предоставить копию военно-учетного документа (военный билет, временное удостоверение или удостоверение о приписке к призывному участку).
Сроки и условия обучения
Продолжительность обучения варьируется от 6 месяцев до 3 лет - срок зависит от выбранной профессии, базового образования поступающего и уже имеющейся квалификации.
Студентам профессиональных колледжей доступно проживание в общежитиях, а также выплата стипендии (размер стартует от 1250 грн.).
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