Поступление-2026: как рассчитать конкурсный балл и кто получит дополнительные бонусы
Кроме результатов НМТ, на итоговый показатель при поступлении влияют весовые коэффициенты, установленные каждой специальности, и дополнительные бонусы для определенных категорий абитуриентов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на МОН.
Главное:
- Конкурсный балл не средний арифметический: для каждой специальности действуют весовые коэффициенты, определяющие приоритетность предметов.
- Есть фиксированные пороги для поступления: 130, 140 и 150 баллов в зависимости от специальности.
- Дополнительные баллы (до 15) могут получить выпускники подготовительных отделений и спортсмены.
- Предварительно рассчитать свой рейтинг можно на портале ЕГЕБО.
Расчет конкурсного балла
Конкурсный балл поступающего формируется не простым добавлением результатов тестов. Для каждой специальности Министерство образования и науки устанавливает предметные коэффициенты, определяющие "вес" каждого предмета НМТ.
Например, для гуманитарных направлений ключевые оценки по украинскому языку и истории, для технических - по математике, для медицинских - по биологии и химии. Важно помнить, что для большинства творческих специальностей 70% успеха обеспечивает именно творческий конкурс.
Для предварительного расчета собственных шансов абитуриенты могут воспользоваться официальным калькулятором на портале ЕДЕБО.
Минимальные пороговые баллы
При поступлении на бюджет и контракт действуют разные минимальные требования:
- 150 баллов: для специальностей "Международные отношения", "Право", "Международное право", "Публичное управление и администрирование", "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Медицинская психология", а также для специализации "Международные экономические отношения".
- 140 баллов: минимальный порог специальности "Фармация".
- 130 баллов: минимум для поступления в бюджет по другим специальностям.
- 100 баллов: минимальный порог для вступления на контракт (если иное не определено Правилами приема конкретного ЗВО).
Кто имеет право на дополнительные баллы
Отдельные категории абитуриентов могут получить преимущество при формировании рейтингового списка:
- Выпускники подготовительных отделений: могут получить +15 баллов при поступлении на специальности с особой поддержкой в то же заведение, где проходили обучение.
- Спортсмены: чемпионы и призеры по олимпийским видам спорта получают +10 баллов при поступлении на "Физическую культуру и спорт".
- Высокие спортивные звания: мастера спорта Украины и высшего уровня получают 200 баллов за конкурс физической подготовки без его сдачи.
Ранее мы писали о том, что 1 июля стартовала регистрация электронных кабинетов, а с 19 июля можно будет уже подать заявления на поступление. МОН в этом году обновило правила поступления на бакалавриат: сократило количество заявлений, разрешило поступление для выпускников зарубежных школ без НМТ и отменило мотивационные письма.
Напомним, что недавно союз ректоров обратился к министрам образования и науки Украины Оксену Лесному с призывом снизить минимальный конкурсный балл для поступления на элитные специальности со 150 до 130 баллов. Но МОН заявило, что не будет пересматривать минимальный конкурсный балл.