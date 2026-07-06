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Главная » Жизнь » Образование

Поступление-2026: как рассчитать конкурсный балл и кто получит дополнительные бонусы

14:31 06.07.2026 Пн
3 мин
Кому для поступления нужно больше всего баллов?
aimg Василина Копытко
Поступление-2026: как рассчитать конкурсный балл и кто получит дополнительные бонусы При поступлении учитывают весовые коэффициенты профильных предметов (фото: Freepik)
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Кроме результатов НМТ, на итоговый показатель при поступлении влияют весовые коэффициенты, установленные каждой специальности, и дополнительные бонусы для определенных категорий абитуриентов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на МОН.

Главное:

  • Конкурсный балл не средний арифметический: для каждой специальности действуют весовые коэффициенты, определяющие приоритетность предметов.
  • Есть фиксированные пороги для поступления: 130, 140 и 150 баллов в зависимости от специальности.
  • Дополнительные баллы (до 15) могут получить выпускники подготовительных отделений и спортсмены.
  • Предварительно рассчитать свой рейтинг можно на портале ЕГЕБО.

Расчет конкурсного балла

Конкурсный балл поступающего формируется не простым добавлением результатов тестов. Для каждой специальности Министерство образования и науки устанавливает предметные коэффициенты, определяющие "вес" каждого предмета НМТ.

Например, для гуманитарных направлений ключевые оценки по украинскому языку и истории, для технических - по математике, для медицинских - по биологии и химии. Важно помнить, что для большинства творческих специальностей 70% успеха обеспечивает именно творческий конкурс.

Для предварительного расчета собственных шансов абитуриенты могут воспользоваться официальным калькулятором на портале ЕДЕБО.

Читайте также: Поступление на творческие специальности: как зарегистрироваться на конкурс и что изменилось в 2026-м

Минимальные пороговые баллы

При поступлении на бюджет и контракт действуют разные минимальные требования:

  • 150 баллов: для специальностей "Международные отношения", "Право", "Международное право", "Публичное управление и администрирование", "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Медицинская психология", а также для специализации "Международные экономические отношения".
  • 140 баллов: минимальный порог специальности "Фармация".
  • 130 баллов: минимум для поступления в бюджет по другим специальностям.
  • 100 баллов: минимальный порог для вступления на контракт (если иное не определено Правилами приема конкретного ЗВО).

Кто имеет право на дополнительные баллы

Отдельные категории абитуриентов могут получить преимущество при формировании рейтингового списка:

  • Выпускники подготовительных отделений: могут получить +15 баллов при поступлении на специальности с особой поддержкой в то же заведение, где проходили обучение.
  • Спортсмены: чемпионы и призеры по олимпийским видам спорта получают +10 баллов при поступлении на "Физическую культуру и спорт".
  • Высокие спортивные звания: мастера спорта Украины и высшего уровня получают 200 баллов за конкурс физической подготовки без его сдачи.

Ранее мы писали о том, что 1 июля стартовала регистрация электронных кабинетов, а с 19 июля можно будет уже подать заявления на поступление. МОН в этом году обновило правила поступления на бакалавриат: сократило количество заявлений, разрешило поступление для выпускников зарубежных школ без НМТ и отменило мотивационные письма.

Напомним, что недавно союз ректоров обратился к министрам образования и науки Украины Оксену Лесному с призывом снизить минимальный конкурсный балл для поступления на элитные специальности со 150 до 130 баллов. Но МОН заявило, что не будет пересматривать минимальный конкурсный балл.

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