Израиль ответил на атаку Ирана, а в Грузии прошли выборы: новости за выходные

Израиль ударил по Ирану

В субботу, 26 октября, Израиль нанес удар по целям в Иране. Это была атака в ответ на предварительный удар Ирана баллистическими ракетами. Серии взрывов были зафиксированы в Тегеране и других городах.

Израильские силы подтвердили информацию об атаке, заявив, что наносятся "точные удары" по иранским военным целям

По сообщению израильских СМИ, первая волна ударов была нацелена на объекты, связанные с производством ракеты и противовоздушной обороной.

В воскресенье стало известно, что Израиль поразил две секретные базы Ирана во время атаки.

Выборы в Грузии

Между тем, в субботу в Грузии прошли парламентские выборы, на которых соревновались пророссийская "Грузинская мечта" и проевропейские оппозиционные партии.

Вечером ЦИК Грузии обнародовал предварительные результаты выборов в парламент. Но заявил, что явка, по предварительным данным, составила почти 60%.

Уже в воскресенье премьер-министр Грузии Ираклия Кобахидзе заявил, что в Грузии сформируют правительство, несмотря на отрицание оппозиции.

На что президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она, как независимый институт, не признает эти выборы и призвала к протесту.

Отметим, что международные наблюдатели заявили о нарушениях на выборах в Грузии.

Сербия предоставит Украине генераторы и трансформаторы

В интервью сербскому каналу президент Сербии Александр Вучич рассказал, что его страна выделила более 8 миллионов евро на помощь для Украины.

Среди помощи будут генераторы и трансформаторы.

Швеция накануне зимы выделит Украине помощь

Заметим, что Сербия не единственная решила поддержать Украину перед зимним периодом.

Швеция в преддверии зимы предоставит Украине новый пакет гуманитарной помощи. Он составит более 10 млн долларов.

Детальнее о том, куда будут направлены средства, можно узнать в материале РБК-Украина.

Тысяча от Зеленского: украинцам объяснили, куда начислят средства

Во время пятничного видеообращения украинский президент Владимир Зеленский анонсировал выплаты украинцам, которые начнутся уже с 1 декабря.

В субботу первый заместитель министра экономики Алексей Соболев объяснил, откуда на данную инициативу взяли деньги и как получить выплату.

В частности, Соболев отметил, что новых средств из бюджета выделять не будут. Вместо этого будут использованы средства, ранее выделенные на различные программы поддержки.

Детальнее о том, как и куда начислят выплату, можно узнать в материале РБК-Украина.

У Зеленского назвали условие для начала переговоров с Россией

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина против замораживания войны.

Ермак в частности напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский всегда подчеркивал необходимость принять международно признанные границы.

В то же время руководитель ОП назвал условие для начала переговоров с Россией.

Во Львове нетрезвый водитель угрожал патрульным гранатой

По данным правоохранителей, около 3 часов ночи на трассе М-06 Киев - Чоп гражданка сообщила, что стала очевидцем опасных маневров грузовика, создававших аварийные ситуации.

Полицейские догнали транспортное средство недалеко от Дидилова во Львовской области и обнаружили у 34-летнего водителя признаки алкогольного опьянения. Устройство "Драгер" показало 1,73 промилле.

Заметим, что в Украине уже несколько лет существует фиксированная норма алкоголя в крови, которая составляет 0,20 промилле, поэтому на водителя составили протокол.

После сообщения об отстранении от управления и изъятия водительского удостоверения мужчина открыл дверь служебного авто, угрожая гранатой и требовал возвращения документов.