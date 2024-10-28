Израиль ответил на атаку Ирана, а в Грузии прошли выборы: новости за выходные

Израиль ответил на атаку Ирана, состоявшуюся в начале месяца. А в Грузии в это время состоялись выборы в парламент.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
В субботу, 26 октября, Израиль нанес удар по целям в Иране. Это была атака в ответ на предварительный удар Ирана баллистическими ракетами. Серии взрывов были зафиксированы в Тегеране и других городах.
Израильские силы подтвердили информацию об атаке, заявив, что наносятся "точные удары" по иранским военным целям
По сообщению израильских СМИ, первая волна ударов была нацелена на объекты, связанные с производством ракеты и противовоздушной обороной.
В воскресенье стало известно, что Израиль поразил две секретные базы Ирана во время атаки.
Между тем, в субботу в Грузии прошли парламентские выборы, на которых соревновались пророссийская "Грузинская мечта" и проевропейские оппозиционные партии.
Вечером ЦИК Грузии обнародовал предварительные результаты выборов в парламент. Но заявил, что явка, по предварительным данным, составила почти 60%.
Уже в воскресенье премьер-министр Грузии Ираклия Кобахидзе заявил, что в Грузии сформируют правительство, несмотря на отрицание оппозиции.
На что президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она, как независимый институт, не признает эти выборы и призвала к протесту.
Отметим, что международные наблюдатели заявили о нарушениях на выборах в Грузии.
В интервью сербскому каналу президент Сербии Александр Вучич рассказал, что его страна выделила более 8 миллионов евро на помощь для Украины.
Среди помощи будут генераторы и трансформаторы.
Заметим, что Сербия не единственная решила поддержать Украину перед зимним периодом.
Швеция в преддверии зимы предоставит Украине новый пакет гуманитарной помощи. Он составит более 10 млн долларов.
Детальнее о том, куда будут направлены средства, можно узнать в материале РБК-Украина.
Во время пятничного видеообращения украинский президент Владимир Зеленский анонсировал выплаты украинцам, которые начнутся уже с 1 декабря.
В субботу первый заместитель министра экономики Алексей Соболев объяснил, откуда на данную инициативу взяли деньги и как получить выплату.
В частности, Соболев отметил, что новых средств из бюджета выделять не будут. Вместо этого будут использованы средства, ранее выделенные на различные программы поддержки.
Детальнее о том, как и куда начислят выплату, можно узнать в материале РБК-Украина.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина против замораживания войны.
Ермак в частности напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский всегда подчеркивал необходимость принять международно признанные границы.
В то же время руководитель ОП назвал условие для начала переговоров с Россией.
По данным правоохранителей, около 3 часов ночи на трассе М-06 Киев - Чоп гражданка сообщила, что стала очевидцем опасных маневров грузовика, создававших аварийные ситуации.
Полицейские догнали транспортное средство недалеко от Дидилова во Львовской области и обнаружили у 34-летнего водителя признаки алкогольного опьянения. Устройство "Драгер" показало 1,73 промилле.
Заметим, что в Украине уже несколько лет существует фиксированная норма алкоголя в крови, которая составляет 0,20 промилле, поэтому на водителя составили протокол.
После сообщения об отстранении от управления и изъятия водительского удостоверения мужчина открыл дверь служебного авто, угрожая гранатой и требовал возвращения документов.
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