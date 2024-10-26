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Тысяча от Зеленского. Украинцам рассказали, куда начислят выплату

Украина, Суббота 26 октября 2024 21:56
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Тысяча от Зеленского. Украинцам рассказали, куда начислят выплату Фото: украинцы получат тысячу гривен (flickr.com National Bank Of Ukraine)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский объявил о программе выплат тысячи гривен каждому украинцу. Эти деньги будут поступать на виртуальную карту.

Об этом заявил первый замминистра экономики Алексей Соболев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Это одна тысяча гривен на человека, независимо от возраста и социального статуса. Использовать можно в течение декабря-января-февраля. Выплаты будут поступать на карту "Национального кэшбека". Это виртуальная карточка, которую можно открыть через "Действие", - пояснил Соболев.

Он рассказал, что дополнительно поддержит украинский микро- и средний бизнес.

"Эти деньги маркированы - есть определенный круг, куда их можно потратить. Но также можно будет задонатить на ВСУ", - отметил первый замминистра.

В то же время он заявил, что на детей также можно будет оформить выплату.

Напомним, что во время вчерашнего видеообращения Зеленский анонсировал выплаты украинцам, которые начнутся уже с 1 декабря.

Кроме того, в начале этого года президент сообщил о создании программы "Покупай украинское". Программой предусмотрено, что украинцы смогут получить часть средств (кэшбек) за покупку товаров украинского производства на специальную карту.

Выплаты кэшбека будут осуществляться ежемесячно до 20 числа следующего месяца. В то же время, максимальная сумма кэшбека, которую можно получить за один месяц, составляет 3000 гривен.

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