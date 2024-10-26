Тысяча от Зеленского. Украинцам рассказали, куда начислят выплату

Украинский президент Владимир Зеленский объявил о программе выплат тысячи гривен каждому украинцу. Эти деньги будут поступать на виртуальную карту.

Об этом заявил первый замминистра экономики Алексей Соболев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Это одна тысяча гривен на человека, независимо от возраста и социального статуса. Использовать можно в течение декабря-января-февраля. Выплаты будут поступать на карту "Национального кэшбека". Это виртуальная карточка, которую можно открыть через "Действие", - пояснил Соболев.

Он рассказал, что дополнительно поддержит украинский микро- и средний бизнес.

"Эти деньги маркированы - есть определенный круг, куда их можно потратить. Но также можно будет задонатить на ВСУ", - отметил первый замминистра.

В то же время он заявил, что на детей также можно будет оформить выплату.