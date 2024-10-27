Швеция накануне зимы выделит Украине помощь: на что пойдут деньги
Швеция в преддверии зимы предоставит Украине новый пакет гуманитарной помощи. Он будет составлять около 10,3 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Швеции.
Пакет гуманитарной помощи будет распределен между четырьмя организациями. В частности, деньги получат:
- 4,7 млн долларов - Украинский Красный Крест. Средства пойдут на обеспечение гуманитарных потребностей населения перед зимой, а именно: доступ к теплу и электроэнергии, продуктам питания, средствам гигиены, лекарствам и воде;
- 1,8 млн долларов - Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. То есть, помощь внутренним переселенцам в подготовке и защите до и после зимы;
- 2,8 млн долларов - Программа развития ООН (на разминирование);
- и еще 941 тысячу долларов получит UNFPA.
Ранее РБК-Украина сообщало, что страны-члены Коалиции возможностей по разминированию согласовали закупки на сумму 22 млн евро для поддержки Государственной специальной службы транспорта (ГССТ) и Командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины. Литва выделяет 15 млн евро, а Швеция - 7 млн евро. В частности, для разминирования будут закуплены грузовики и пикапы.
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