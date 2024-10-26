Выборы в Грузии. ЦИК обнародовал предварительные результаты
ЦИК Грузии обнародовал предварительные результаты выборов в парламент. Явка, по предварительным данным, около 60%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центризбиркома Грузии.
На сайте Центризбиркома Грузии появилась картинка о предварительных результатах выборов в парламент. Синее поле - это "Грузинская мечта".
По результатам обработки 68,69% бюллетеней "Мечта" набирает 52,94% голосов, следует из данных на сайте ЦИК.
По этим данным:
- на втором месте "Коалиция за изменения" с 11,19%,
- "Единство - Национальное" - на третьем месте с 9,79% голосов.
- "Сильной Грузии" 9,05%,
- в партии Гахария "За Грузию" - 8,26%.
Явка, по предварительным данным, 58,94%, проголосовали 2060412 человек. У ЦИК пока нет данных по явке из пяти округов, в горных районах и по голосованию на части участков за границей.
Выборы в Грузии
Напомним, что сегодня, 26 октября, в Грузии проходят парламентские выборы, на которых соревнуются пророссийская "Грузинская мечта" и проевропейские оппозиционные партии.
Сейчас в Грузии закрылись все избирательные участки. Но экзитполы дают противоположные результаты.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала заявление о возможных результатах выборов в Грузии.
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