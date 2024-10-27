Международные наблюдатели заявили о значительных нарушениях на выборах в Грузии

Парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями. Это существенно поставило под угрозу демократическую цельность избирательного процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Международной миссии ENEMO.

ENEMO отметила, что выборы в Грузии проходили "в поляризованной и ограничительной среде, что подрывало инклюзивность, прозрачность и честность, что существенно поставило под угрозу демократическую целостность избирательного процесса".

В частности, серьезные нарушения включали насилие против членов оппозиции, запугивание избирателей, клеветнические кампании против наблюдателей и массовое злоупотребление административным ресурсом.

"Ограничительное применение правил предвыборной кампании ограничило конкуренцию, оказало значительное давление на гражданское общество и СМИ и уменьшило пространство для критики власти", - заявил глава Миссии Златко Вуевич.

Также Миссия выразила обеспокоенность независимостью и беспристрастностью ЦИК.

По словам Вуйовича, выборы состоялись в крайне поляризованном политическом контексте, усиленном разногласиями по поводу законодателя, особенно в связи с принятием закона об "иноагентах", который вызвал массовые протесты против правительства.

Всего в органы управления избирательным процессом поступило 216 жалоб:

по деятельности УИК - 78,

злоупотребление админресурсом - 28,

нарушения в проведении агитации - 75.

Еще 40 жалоб остаются на рассмотрении, только 17 были удовлетворены, остальные отклонены.