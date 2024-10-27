Международные наблюдатели заявили о значительных нарушениях на выборах в Грузии
Парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями. Это существенно поставило под угрозу демократическую цельность избирательного процесса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Международной миссии ENEMO.
ENEMO отметила, что выборы в Грузии проходили "в поляризованной и ограничительной среде, что подрывало инклюзивность, прозрачность и честность, что существенно поставило под угрозу демократическую целостность избирательного процесса".
В частности, серьезные нарушения включали насилие против членов оппозиции, запугивание избирателей, клеветнические кампании против наблюдателей и массовое злоупотребление административным ресурсом.
"Ограничительное применение правил предвыборной кампании ограничило конкуренцию, оказало значительное давление на гражданское общество и СМИ и уменьшило пространство для критики власти", - заявил глава Миссии Златко Вуевич.
Также Миссия выразила обеспокоенность независимостью и беспристрастностью ЦИК.
По словам Вуйовича, выборы состоялись в крайне поляризованном политическом контексте, усиленном разногласиями по поводу законодателя, особенно в связи с принятием закона об "иноагентах", который вызвал массовые протесты против правительства.
Всего в органы управления избирательным процессом поступило 216 жалоб:
- по деятельности УИК - 78,
- злоупотребление админресурсом - 28,
- нарушения в проведении агитации - 75.
Еще 40 жалоб остаются на рассмотрении, только 17 были удовлетворены, остальные отклонены.
Выборы в Грузии
Напомним, что вчера, 26 октября, в Грузии прошли парламентские выборы, на которых соревновались пророссийская "Грузинская мечта" и проевропейские оппозиционные партии.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала заявление о возможных результатах выборов в Грузии. А незадолго после этого ЦИК Грузии обнародовал предварительные результаты выборов в парламент.
Явка, по предварительным данным, около 60%.
Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в Грузии сформируют правительство несмотря на отрицание оппозиции.
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