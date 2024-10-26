Где возьмут средства на выплату тысяч гривен украинцам: ответ Минэкономики

Об этом заявил первый замминистра экономики Алексей Соболев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Во время вчерашнего видеообращения украинский президент Владимир Зеленский анонсировал выплаты украинцам, которые начнутся уже с 1 декабря. Речь идет о тысяче гривен, которую сможет получить каждый украинец.

Однако в обществе стали считать, сколько средств будет израсходовано, и откуда государство возьмет деньги на данную программу.

"Сейчас называть суммы некорректно. Предыдущая версия "Поддержки" во время "ковежи" стоила 8 млрд гривен. Финальная сумма этой программы на эти 3 зимних месяца будет зависеть от количества украинцев, которые захотят воспользоваться этой программой", - пояснил Соболев.

В то же время, он отметил, что новых средств из бюджета выделять не будут. Вместо этого будут использованы средства, ранее выделенные на различные программы поддержки.

Это не новые средства. Это средства от существующих программ, которые мы перенаправим. Это средства, которые мы не успеваем освоить в этом году. Кроме того, эти средства мы бы точно не смогли направить на армию, потому что эти средства были выделены донорами в наш бюджет. , а там условие - нельзя направлять на военные расходы", - рассказал замминистра экономики.