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Где возьмут средства на выплату тысяч гривен украинцам: ответ Минэкономики

Украина, Суббота 26 октября 2024 22:11
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Где возьмут средства на выплату тысяч гривен украинцам: ответ Минэкономики Фото: где возьмут средства на выплату тысячи гривен украинцам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

С декабря украинцы начнут получать единовременную финансовую помощь. Для выплат государство использует средства от ранее созданных программ.

Об этом заявил первый замминистра экономики Алексей Соболев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Во время вчерашнего видеообращения украинский президент Владимир Зеленский анонсировал выплаты украинцам, которые начнутся уже с 1 декабря. Речь идет о тысяче гривен, которую сможет получить каждый украинец.

Однако в обществе стали считать, сколько средств будет израсходовано, и откуда государство возьмет деньги на данную программу.

"Сейчас называть суммы некорректно. Предыдущая версия "Поддержки" во время "ковежи" стоила 8 млрд гривен. Финальная сумма этой программы на эти 3 зимних месяца будет зависеть от количества украинцев, которые захотят воспользоваться этой программой", - пояснил Соболев.

В то же время, он отметил, что новых средств из бюджета выделять не будут. Вместо этого будут использованы средства, ранее выделенные на различные программы поддержки.

Это не новые средства. Это средства от существующих программ, которые мы перенаправим. Это средства, которые мы не успеваем освоить в этом году. Кроме того, эти средства мы бы точно не смогли направить на армию, потому что эти средства были выделены донорами в наш бюджет. , а там условие - нельзя направлять на военные расходы", - рассказал замминистра экономики.

Напомним, что ранее Соболев рассказал, куда насчитают тысячу гривен помощи. Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.

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